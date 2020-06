Plus belle la vie : première bande-annonce pour la reprise des inédits (VIDEO)

3.4 ( 10 )



Plus belle la vie bande-annonce reprise des inédits de PBLV – Alors que votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » se prépare à faire son grand retour en inédits dans moins de deux semaines (voir notre article), une toute première bande-annonce a été mise en ligne par France 3 sur les réseaux sociaux lundi.

Une bande-annonce dans laquelle on retrouve des acteurs phares de PBLV depuis les studios où ils ont repris le tournage depuis déjà quelques semaines.



On peut ainsi voir les personnages de Kévin, Estelle, Francesco, Jean-Paul, et Barbara.

Tous sont ravis d’avoir repris le chemin des studios pour pouvoir vous propose des épisodes inédits dès le lundi 29 juin.



Notons d’ailleurs que « Plus belle la vie » sera de retour beaucoup plus vite que les séries quotidiennes concurrentes. France 3 avait choisi durant le confinement de diffuser tout son stock d’inédits et est ensuite passé en mode rediffusions. La production a donc mis les bouchées doubles dès la reprise des tournages et c’est ce qui permet à la chaîne de pouvoir reprendre des inédits si rapidement.

Le 29 août prochain, PBLV fêtera ses 16 ans à l’antenne de France 3.

VIDEO première bande-annonce du retour de Plus belle la vie

