Ce soir, c’est « Le Palmashow » sur TF1 (vidéo)

Le Palmashow au programme tv de ce vendredi 26 juin – C’est une soirée de rire qui vous attend ce soir sur TF1 avec une rediffusion du « Palmashow ». Un prime déjà diffusé sur la chaîne en février 2019 mais qui vous fera passé un vendredi soir dans le rire et la bonne humeur.

Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne puis en replay et en streaming sur MYTF1.



Au programme parodies, clips et fausses pubs dont certaines promettent déjà de devenir cultes. Au total ce sont plus de 90 minutes de sketchs qui vous seront proposés. Ils seront entrecoupés d’une fiction où l’on retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais montant leur propre chaine de télévision.

Pour cette soirée événement nos deux compères seront entouré d’invités tels que Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Mérad, Benoît Poelvoorde, Anaïs Démoustier, Jérôme Commandeur, Thomas Ngijol, Elie Semoun ou bien encore Fred Testot.



Vidéo

Histoire de vous mettre dans l’ambiance, TF1 nous offre le premier sketch de ce soir en vidéo. Au programme de fausses bandes-annonces de vos émissions favorites… Au programme « Cabaret Bonheur », « Des racines et des plumes », « Appart à vendre » ou bien encore « La villa des Anges ». Regardez…

