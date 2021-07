« La folle histoire de Max et Léon » : l’histoire du film de ce soir sur TF1 (rediffusion)

5 ( 1 )



« La folle histoire de Max et Léon » est au programme de votre soirée télé de ce jeudi 29 juillet 2021. Un film emmené par l’équipe du « Palmashow » mais qui met aussi en scène Florence Foresti, Kad Merad, Nicolas Maury, Catherine Hosmalin ou bien encore Sébastien Thoen.



« La folle histoire de Max et Léon » : l’histoire

Max et Léon se font arrêter par la Résistance française en uniforme nazi. Pour sauver leur peau, ils se lancent dans le récit des aventures rocambolesques qui les ont menés jusque-là. Originaires de Mâcon, ces deux orphelins, déposés nourrissons sur le parvis d’une église, sont inséparables. A l’automne 1939, Léon enchaîne les conquêtes alors que Max collectionne les râteaux avec les filles. Fêtards, paresseux et maladroits, les deux complices multiplient les combines pour se la couler douce. Quand la déclaration de guerre est proclamée, ils n’ont aucune envie de partir au front et imaginent tous les stratagèmes pour se faire reformer. En vain. Les deux amis se retrouvent sur le champ de bataille à Charleville-Mézières. Victimes d’un bombardement allemand, ils en profitent pour fuir et cherchent par tous les moyens à rentrer chez eux. Maniant l’art du mensonge et du déguisement à la perfection, ils sont entraînés dans une incroyable série d’aventures abracadabrantes, semées d’embûches et de rebondissements entre Londres, la Syrie et la France.

À propos

– Le tandem du Palmashow, qui a coécrit le scénario, s’est glissé dans la peau des deux héros de cette comédie réalisée par Jonathan Barré, metteur en scène de leurs spectacles.

– Inspiré de nombreux films comme « La Grande Vadrouille », « Mais où est donc passée la septième compagnie ? » ou encore « Papy fait de la Résistance », « La folle histoire de Max et Léon » multiplie les références aux comédies avec Jean-Paul Belmondo et s’inspire du duo mythique Gérard Depardieu/Pierre Richard.



– Après le succès de ce premier long métrage qui a réalisé 1,2 million d’entrées en salles, Grégoire Ludig et David Marsais s’attèlent à l’écriture de leur prochain long métrage.

– Déjà diffusé sur TF1, le film avait réalisé un gros carton pour sa première diffusion en clair en avril 2019. Il avait alors convaincu 4.88 millions de Français soit 21% du public présent devant son poste de télévision et 26% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans.

Vidéo

Comme toujours on finit avec les images et la bande-annonce officielle de votre film…

Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 mais aussi en streaming gratuit sur MYTF1 (via la fonction direct).

