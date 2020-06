« Cérémonie des Molières 2020 » : le palmarès complet

4.9 ( 7 )

Ce soir, France 2 diffusait, depuis le Théâtre du Châtelet, la « Cérémonie des Molières 2020 ». Pour mémoire elle récompense le théâtre, public et privé, dans toute sa diversité et sa vivacité.



À travers 19 récompenses, elle a permis de distinguer les artistes et les spectacles les plus remarquables de la saison 2019/2020. Et pour célébrer comme il se doit cette 32e Nuit des Molières, c’est Marie-Sophie Lacarrau qui a animé la cérémonie. Elle était entourée de plusieurs comédiens et artistes.

Parmi les nommés cette année on retrouvait notamment Isabelle Adjani, Léa Drucker, Niels Arestrup, Edouard Baer, Sébastien Castro, Simon Abkarian, Philippe Torreton, Alex Lutz, Nora Hamzawi ou bien encore Guillaume de Tonquédec.



« Cérémonie des Molières 2020 » : le palmarès

Nous vous proposons d’en découvrir maintenant le palmarès complet :

– Molière du théâtre privé : Marie des Poules – gouvernante chez George Sand, de Gérard Savoisien, mise en scène Arnaud Denis.

– Molière du théâtre public : Électre des bas-fonds, de Simon Abkarian, mise en scène Simon Abkarian.

– Molière du spectacle musical : Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?, d’Éric Bu et Élodie Menant, mise en scène Johanna Boyé.

– Molière de la comédie : La Vie trépidante de Brigitte Tornade, de Camille Kohler, mise en scène Éléonore Joncquez.

– Molière seul/e en scène : Monsieur X, avec Pierre Richard, de Mathilda May, mise en scène Mathilda May.

Le Molière du seul en scène est pour Pierre Richard avec Monsieur X, de Mathilda May ! Pour revoir sa réaction et son discours sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf : https://t.co/DPztkH8Svy pic.twitter.com/SgXRWPcnHU — France 2 (@France2tv) June 23, 2020

– Molière du jeune public : La Petite sirène, d’après Hans Christian Andersen, mise en scène Géraldine Martineau

– Molière de l’humour : Alex Lutz d’Alex Lutz et Tom Dingler, mise en scène Tom Dingler

– Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé : Niels Arestrup, dans Rouge, de John Logan, mise en scène Jérémie Lippmann.

– Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public : Christian Hecq, dans La Mouche, d’après George Langelaan, mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq.

– Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé : Béatrice Agenin, dans Marie des Poules – gouvernante chez George Sand, de Gérard Savoisien, mise en scène Arnaud Denis.

La statuette pour Béatrice Agenin !

Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé pour le spectacle « Marie des poules – Gouvernante chez George Sand ».#Molières2020 pic.twitter.com/jvMpnGWGWW — France 2 (@France2tv) June 23, 2020

– Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public : Christine Murillo, dans La Mouche, d’après George Langelaan, mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq.

– Molière du comédien dans un second rôle : Jean Franco, dans Plus haut que le ciel, de Julien et Florence Lefebvre, mise en scène JeanLaurent Silvi.

– Molière de la comédienne dans un second rôle : Dominique Blanc, dans Angels in America, de Tony Kushner, mise en scène Arnaud Desplechin.

– Molière du metteur en scène d’un spectacle de théâtre public : Simon Abkarian, pour Électre des bas-fonds, de Simon Abkarian.

– Molière du metteur en scène d’un spectacle de théâtre privé : Alexis Michalik, pour Une histoire d’amour, d’Alexis Michalik.

– Molière de l’Auteur francophone vivant : Simon Abkarian, pour Électre des bas-fonds.

– Molière de la révélation féminine : Élodie Menant, dans Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? , de Eric Bu et Élodie Menant, mise en scène Johanna Boyé.

– Molière de la révélation masculine : Brice Hillairet, dans La Souricière, d’Agatha Christie, mise en scène Ladislas Chollat.

– Molière de la création visuelle : La Mouche, d’après George Langelaan, mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq.

Comédiens dans l'ombre ou dans la lumière, la passion reste la même et François @morelexplo est là pour nous le rappeler lors de la 32e @NuitdesMolieres. #Molières2020 pic.twitter.com/1f0k5vuUIp — France 2 (@France2tv) June 23, 2020

