Un si grand soleil : Carine interrogée, Virgile s’excuse, Eliott dérape, ce qui vous attend mercredi 24 juin (épisode n°423 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous êtes fan de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus ? On peut déjà vous dire que demain, dans l’épisode 423 du mercredi 24 juin, Carine va être soupçonnée par la police.

Alex la convoque et l’interroge au commissariat alors que par chance, Davia a réussi à faire fuir son agresseur à la coloc.



Davia est convaincue que l’ex de Quentin est derrière toutes les agressions dont ils ont été victimes… Et justement, Carine se rend à l’hôpital, en larmes, pour prendre des nouvelles de Quentin. Et elle s’excuse auprès de Davia, qui ne la croit pas. Une dispute survient et Claire doit séparer les deux jeunes femmes.

De son côté, Virgile présente ses excuses à Eve tandis qu’Eliott continue de déraper en blanchissant l’argent de la revente de cigarettes. Et Janet invite Eliott et Emy à dîner. Becker s’inquiète pour sa belle-fille et se renseigne auprès de Manu sur Eliott… Manu le pense rangé avec son bar et Becker lui demande de le surveiller.



Rendez-vous mercredi 24 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

