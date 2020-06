« DCI Banks » du 14 juin 2020 : deux épisodes inédits de la saison 5 ce soir sur France 3

5 ( 3 )



« DCI Banks » du 14 juin 2020. La série franco-allemande « DCI BANKS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 pour la suite de la saison 5. À voir également en streaming vidéo et replay sur France.TV.



Pour info et/ou mémoire « DCI Banks » met en scène le Detective Chief Inspector Alan Banks, chef de la brigade criminelle de la ville fictive d’Eastvale, dans le Yorkshire.

« DCI BANKS » du 14 juin 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Philanthropie » : Sean Lee, quarante-deux ans, un jeune promoteur immobilier prospère, est victime d’un kidnapping. La victime est arrivée dix ans plus tôt de Chine et accueillie en Angleterre avec le statut de réfugié politique. L’homme est finalement libéré grâce à la ténacité du lieutenant Annie Cabbot. Quelques jours plus tard, Sean Lee est retrouvé mort dans sa salle à manger, les mains liées, un sac plastique alimentaire lui recouvrant la tête. La victime a été battue avant d’être asphyxiée probablement avec un tissu ou du papier journal enfoncé dans la gorge. Le drame : Chang, son frère, sorti huit ans plus tôt d’un camp de rééducation, venait de découvrir qu’en réalité Sean coopérait avec le pouvoir et qu’il était celui qui avait dénoncé sa femme, lui-même son propre frère, ainsi que d’autres opposants du régime. Anh est morte en détention après avoir subi des tortures que leurs tortionnaires les obligeaient à s’infliger mutuellement. Chang Lee s’est vengé de son traître de frère. Parallèlement, un homme encagoulé assassine le lieutenant Annie Cabbot d’un coup de couteau en plein cœur dans une ruelle située à quelques mètres du restaurant où la jeune femme venait de sortir

Épisode « A contre-courant » : Le lieutenant Annie Cabbot gît morte, le torse ensanglanté, sur le sol de la ruelle faisant face au restaurant d’où elle venait de sortir pour téléphoner à Alan Banks. L’assassin lui a transpercé le cœur d’un coup de couteau. Ses effets personnels, sac à main et portefeuille, ont disparu. S’agit-il d’un vol qui aurait mal tourné ? Les enquêteurs abandonnent cette piste très rapidement. Au moment de son agression Annie Cabbot était en train d’annoncer au commandant Alan Banks avoir pris connaissance d’une information d’une grande importance. Malheureusement le coup de poignard mortel a interrompu la conversation. Le dernier appel reçu par la victime provenait de Tamsin Richards. Et elle était en compagnie de celle-ci au restaurant. Les investigations menées concernent principalement Steven Richards, le promoteur immobilier véreux et probablement le commanditaire des assassinats de Cabbot et Franklin.



Adaptée des romans de Peter Robinson, la saison 5 de « DCI BANKS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV.

