« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » : bilan, chiffres, audience. C’est vendredi que le dernier numéro de « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » a été diffusée sur M6. Une émission commencée durant le confinement mais qui s’est achevée bien au-delà en raison d’un très beau succès d’audience. Animée par Cyril Lignac et l’excellent Jérome Anthony, elle a même été élue « Meilleure émission confinée » par les lecteurs de Télé-Loisirs (sondage réalisé auprès de 6531 internautes sur télé-loisirs.fr).



La dernière émission ayant été diffusée, il était normal que l’on tire un bilan. Et ce bilan est tout simplement excellent.

« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » : l’heure est au bilan !

– En moyenne et depuis le 24 mars, l’émission a réuni 2 millions de téléspectateurs chaque soir, 11% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus) et 20% des femmes de moins de 50 ans responsable des achats. RECORD 4+ ET FRDA-50 depuis 4 ans, Record en nombre de téléspectateurs depuis 7 ans pour un programme d’access semaine dans la case de 19h.



– « Tous en cuisine en direct » a été largement en tête auprès des FRDA (femmes de moins de 50 ans responsables des achats) chaque soir depuis 26 mars; largement tête auprès du public de moins 50 ans durant toute la salve d’émission.

– L’émission a signé d’excellents résultats auprès des familles et des enfants. Ainsi elle a été net leader auprès des 4-14 ans avec 19% de pda mais aussi auprès des FRDA avec enfants avec 23% de part de marché.

« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » c’est plus de 100 recettes qui ont été partagées dont 45 sont à retrouver dans le livre « Fait Maison » désormais disponible à la vente.

Une saison 2 à la rentrée ?

Ce succès en appelle t-il un autre ? Une saison 2 verra t-elle le jour ? A priori ça s’annonce compliqué en tout avec Cyril Lignac qui n’a pas d’autre choix que de reprendre ses activités et notamment les rênes de son restaurant.

Rappelons toutefois les récentes déclarations de Nicolas de Tavernost, Président du directoire du groupe M6, qui fin avril déclarait au micro d’Europe 1 : « Nous souhaitons qu’une émission de cette nature se poursuive au-delà de la période du confinement ».

Quant à Matthieu Jean-Toscani, producteur de l’émission, il laissait sous-entendre au magazine Télé Star qu’un renouvellement n’était pas impossible. « Cyril, très pris par ses restaurants, souhaite arrêter (…) On ne s’est pas encore demandé si un autre chef pourrait lui succéder ».

Puis de rajouter « On réfléchira à pérenniser, d’une façon ou d’une autre, la cuisine en direct sur M6 »

Quant à Jérome Anthony, l’excellent comparse de Cyril Lignac, il l’espère de tout coeur et n’attend qu’une chose : qu’on l’appelle. Sur Sud Radio il vient de déclarer : « Il se peut qu’à la rentrée on la reprenne ponctuellement. Mais je ne suis pas du tout dans ces conversations-là, je ne suis qu’un petit artisan chez moi dans ma cuisine, et j’attends qu’on m’appelle ! »

« Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » c’est maintenant terminé. À partir de lundi retrouvez « Qui peut battre Stéphane Plaza ? »

