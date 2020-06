Demain nous appartient en avance : Amanda retourne chez elle (résumé + vidéo épisode 691 DNA du 19 juin 2020)

4.9 ( 9 )



ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 691 du vendredi 19 juin 2020 – Après quelques jours chez les Delcourt, ce soir Amanda retourne chez elle dans votre série « Demain nous appartient ». Sur les lieux du crime, Amanda est mal et revit son traumatisme…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



ANNONCES





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 691

Après avoir passé plusieurs jours chez les Delcourt, Amanda décide de revenir vivre chez elle. C’est la première fois qu’elle revient depuis l’horrible viol qu’elle a subit. Revenir sur les lieux de l’agression est une grande souffrance pour la jeune femme… Au fil des pièces, elle revit le moment le plus affreux de sa vie… Amanda est au plus mal.

Quant à Noor et Samuel, ils tentent de retenir Leïla qui a décidé de s’éloigner, ne supportant plus leurs disputes. Et Gabin décide de vivre sa vie comme il l’entend après une conversation houleuse avec son père…



ANNONCES





Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 691 du 19 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES