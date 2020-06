4.1 ( 9 )



Élisez votre chouchou des « 12 coups de midi » ! Alors que le départ d’Éric est annoncé pour aujourd’hui, vendredi 19 juin 2020, peut-être faites-vous partie de ceux qui ne l’apprécient pas. Et oui on ne peut pas plaire à tout le monde…



Si Éric a de nombreux fans, il a aussi de nombreux détracteurs. Entre ceux qui n’aiment pas le personnage, ceux qui l’accusent de tous les maux, ceux qui affirment sans preuve qu’il triche et/ou qu’il est favorisé par la production, et ceux qui lui font des remarques désobligeantes uniquement par plaisir d’être méchant, le plus grand champion du jeu en prend pour son grade.

Mais que pensent vraiment la majorité ? Car généralement, et c’est assez curieux, il n’y a que ceux qui critiquent gratuitement et méchamment qui se manifestent, notamment sur les réseaux sociaux. À contrario, ceux qui apprécient des émissions et/ou des personnes sont plutôt silencieux.



Est-ce pour cette raison que TF1 a décidé de proposer aux fidèles d’élire leur chouchou ?

Car avant Éric, il y a eu beaucoup d’autres maîtres de midi et certains ont particulièrement séduit les téléspectateurs. On pense notamment à :

– à Paul, désormais 3ème plus grand maître de midi, dont la personnalité et les connaissances ont ému les téléspectateurs

– au très séduisant Xavier, seul candidat à ne jamais avoir été éliminé. Il a abandonné pour raisons professionnelles.

– à la discrète Véronique longtemps n°2 du jeu (absente de la liste proposée par TF1)

– à Timothée le séduisant et souriant agriculteur

– à Romain, le sympathique « pompier » de l’été

– mais aussi à Benoît, Lucia, Alexandre, Bruno, Sylvain, Hakim….etc

Depuis 10 ans, vous avez aimé les suivre ! Ils vous ont marqués, émus et fait vibrer.

Élisez votre chouchou des « 12 coups de midi »

Et aujourd’hui MYTF1 vous propose de voter pour votre chouchou. Vous pouvez en choisir 3 dans une liste dont Christian Quesada a été soigneusement écarté.

Dans cette liste, on retrouve : Eric « Fantastérix », Paul « WikiPaul », Timothée, Benoît le lensois, Xavier de Savoie, Sylvain du Gers, Alexandre 1er, Lucia, Romain le pompier, Hakim de Calais, Christophe de l’Ain, Julien le boulanger, Maxime le Narbonnais, Fabrice le capitaine de gendarmerie, Mathieu, Mathieu le pilote, Petit Mathieu, Frédérique « happy apicultrice », Damien de Belgique, Anne, Arnauld « le grand Doudoutchi », Zineb et Émilie de Normandie.

Pour votez, il vous suffit de cliquer ICI.

Attention vous n’avez que jusqu’au lundi 22 juin pour faire votre classement de vos 3 chouchous des 12 Coups et pour soutenir vos Maîtres de Midi favoris !

Et le résultat vous le découvrirez dans la semaine spéciale du « Combat des maîtres » qui débutera le lundi 29 juin 2020 sur TF1. Une semaine destinée à fêter les 10 ans du programme.

Si Éric est le plus grand champion du jeu est-il pour autant le candidat le plus apprécié des téléspectateurs ? On le saura bientôt…

