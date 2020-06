Demain nous appartient en avance : Morgane a-t-elle échappé au prédateur ? (résumé + vidéo épisode 698 DNA du 30 juin 2020)

5 ( 3 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 698 du mardi 30 juin 2020 – Le mois se termine et l’ambiance est plus tendue que jamais à Sète dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, hier soir en fin d’épisode, Morgane se retrouvait prise au piège par le prédateur… Mais a-t-elle réussi à lui échapper ?

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 698

La vie de Morgane est en train de basculer ! Le violeur a décidé de s’en prendre à elle. Seule, dans son appartement, elle peine à pouvoir se défendre face à son agresseur. Son courage et l’arrivée de Sandrine permettront-ils d’empêcher un nouveau viol ?

De leur côté, Amanda et Marianne essaient de faire face de concert à leurs démons tandis que Georges trouve la première faille de l’assaillant. Et l’état de Samuel se dégrade, ce qui peine profondément Sofia…



Galvanisé par le succès de son combat écologique auprès de ses camarades, Timothée est bien décidé à continuer ses actions.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 698 du 30 juin

