Audiences du 29 juin 2020 : « Demain nous appartient » et « Un si grand soleil » en grande forme !

Audiences du 29 juin 2020. Hier soir les fictions quotidiennes ont repris du poil de la bête, enfin à l’exception de « Plus belle la vie » dont les chiffres ont beaucoup déçu et semblent même inquiéter les fans de la première heure. Et si PBLV était en danger ? Et alors que dans le même temps « En Famille » a signé un retour gagnant avec même deux records historiques, notez les belles performances de « Demain nous appartient » et « Un si grand soleil » !



Audiences du 29 juin 2020 : record pour « Demain nous appartient »

Tout va bien pour « Demain nous appartient » diffusé sur la case de l’avant 20 heures sur TF1. Avec 3.23 millions de téléspectateurs et 19.5% de part de marché, le feuilleton s’est adjugé la première place des audiences de la case horaire devançant le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles » suivi par seulement 2.84 millions de personnes (pda 17%).

Notez que c’est la meilleure part de marché de « Demain nous appartient » depuis son retour à l’antenne.

« Un si grand soleil » en grande forme

Belle performance également pour le feuilleton de l’après 20 heures de France 2 « Un si grand soleil ». L’épisode du jour a frôlé avec les 4 millions de fidèles ! 3.97 millions millions d’inconditionnels et 17.4% de part de marché pour ce premier épisode de la semaine.



Bref, et à part pour PBLV et France 3, tout va bien pour les autres fictions quotidiennes…

