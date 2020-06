5 ( 2 )



« Fête de la musique : Tous ensemble pour la musique ! » ce vendredi soir du 19 juin 2020 sur France 2. C’est une « Fête de la musique » pas tout à fait comme les autres cette année qui nous attend. Rendez-vous en direct de l’Accor Arena ce vendredi 19 juin 2020 dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV



Pour cette soirée unique et hors du commun – elle nous sera présenté par Garou

et Laury Thilleman – les plus grands artistes et les jeunes talents de la chanson française et internationale seront réunis le temps d’une soirée exceptionnelle en association avec les télévisions et radios francophones : Belgique, Suisse et Canada.

Un spectacle unique de plus de 3 heures, pour chanter et saluer toutes celles et ceux qui œuvrent pour que vive la musique et soutenir les salles et les festivals.

L’Accor Arena, salle mythique et cœur battant du spectacle dans la capitale, engagée dans la relance du secteur, depuis toujours disposée à faire vivre de nouvelles expériences à ses publics est heureuse d’accueillir France Télévisions et France 2 pour cet événement musical aussi populaire qu’inédit.



Une pléiade d’artistes retrouveront pour l’occasion leur public, grâce à un dispositif technique et scénographique ambitieux d’écrans géants. Celui qui les accompagne sur les scènes des festivals et des salles de spectacles, partout en France tout au long de l’année.

France 2 leur permettra ainsi de revoir, le temps d’une soirée, ce public qui leur est si cher et qui leur manque tant depuis plusieurs mois.

« Fête de la musique : Tous ensemble pour la musique ! » : les artistes présents (liste invités)

Patrick Bruel, Catherine Ringer, Vianney, Claudio Capéo, Benjamin Biolay, Yannick Noah, Christine and the Queens, Vitaa et Slimane, Kendji Girac, Pascal Obispo, Thomas Dutronc, Amir, Tom Leeb, Romeo Elvis, Salvatore Adamo, Loïc Nottet, boulevard des airs, Suzane, El Capon, Les Frangines, Carla, Antoine Elie, Aliose, Dadju, Tryo, Bénabar, Clara Lucciani, Hoshi, Noe Preszow, Yvan Cassar, Amel Bent, Soolking, Ninho, Lous and the Yakuza, LEJ, Hatik, Claudio Capeo, BDA, Crystal Murray.

France Télévisions et France 2 marquent, par cette soirée exceptionnelle, l’engagement et l’attachement du Service Public au spectacle vivant et à la musique.

L’émission sera diffusée sur les télévisions et radio, TV5 Monde, RTBF (Belgique), RTS La Première (Suisse) et à la radio de Radio-Canada

En partenariat avec France Bleu

Ce contenu sera directement disponible sur la page de l’émission sur le site france.tv

Fête de la musique : Tous ensemble pour la musique ! — les réseaux sociaux : #fdlm – @france2tv

