Un si grand soleil : Quentin agressé avec Davia, Victor de retour, ce qui vous attend vendredi 19 juin (épisode n°420 en avance)

4.3 ( 7 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses vont finalement mal tourner pour Quentin et sa petite amie Davia vendredi dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode 420 du vendredi 19 juin, alors que Quentin va reprocher à son patron de lui avoir caché les vraies raisons du cambriolage qu’il lui a fait faire, Quentin et Davia vont se faire agresser !

C’est après une soirée en amoureux au cinéma qu’un individu s’en prend au couple avec un couteau !



ANNONCES





Au commissariat, Quentin et Davia font une déposition. Quentin pense que Tésa est derrière l’agression mais n’en parle pas à la police.

De son côté, Claire est inquiète pour Virgile. Elle en parle à Sofia, qui confirme : dans sa lettre d’adieux, Virgile lui annonçait lui céder ses parts de la paillotte ! Il se laisse clairement couler mais Elise en a marre d’entendre parler de Virgile et demande à Sofia de se concentrer sur leur couple et leur futur bébé…



ANNONCES





Victor, le père de Claire est de retour. Claire et Florent le reçoit à dîner avec Adèle. Victor explique avoir de l’argent à placer de la vente de l’appartement familial et Florent le conseille…

Rendez-vous vendredi 19 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES