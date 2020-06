Fort Boyard : l’avenir du jeu en danger, Alexia Laroche-Joubert inquiète

5 ( 6 )



Et si Fort Boyard ne revenait pas cet été à l’antenne de France 2 comme c’est le cas chaque été en temps normal ? Alexia Laroche-Joubert, productrice du jeu en France, a fait part de son inquiétude cette semaine dans une interview pour Europe 1.

« C’est rare que je parle comme ça (…), mais maintenant je suis inquiète » a-t-elle confié alors que le tournage de la saison de Fort Boyard a du être reporté pour cause d’épidémie de COVID-19 et de confinement.



« Les assurances ont refusé de nous assurer. Donc j’ai des millions en jeu. A tel point que si par hasard, je ne peux pas tourner pour cause de COVID, parce que j’ai un ou deux ou trois ou quatre cas de COVID c’est catastrophique. ALP peut mettre la clé sous la porte et ne plus jamais pouvoir diffuser Fort Boyard. Donc je suis vraiment inquiète. » a expliqué la directrice de Adventure Line Production.

« J’ai besoin d’une action urgente. Je parle en mon nom et je parle au nom de la profession »



Alexia Laroche-Joubert espère une aide financière du gouvernement alors que le tournage de Fort Boyard doit débuter dans les prochains jours.

