The Voice : qui sont les 4 finalistes ?

C’est hier soir qu’avait lieu la demi-finale de la saison 2020 de The Voice, après près de deux mois de coupure pour cause d’épidémie de coronavirus et de confinement qui empêchaient l’organisation des lives.

Une demi-finale un peu particulière puisque les prestations des talents avaient été enregistrées quelques jours plus tôt et que seuls les téléspectateurs avaient la lourde tâche de désigner les finalistes de The Voice 2020.



Et Lara Fabian, bloquée au Canada, n’a pas pu être présente en plateau, elle était ainsi en duplex.

A l’issue de cette demi-finale, on connaît donc maintenant les quatre finalistes de la saison, un dans chaque équipe des coachs.



Ainsi, Abi représentera l’équipe de Pascal Obispo, Antoine Delie celle de Marc Lavoine, Gustine l’équipe de Lara Fabian, et Tom Rochet la team Amel Bent.

