« Koh-Lanta l’île des héros » du 5 juin : les poteaux et la finale en direct ce soir (VIDEO épisode 15)

4.3 ( 6 )



ANNONCES





« Koh-Lanta l’île des héros » du 5 juin 2020 – Ce soir vous connaitrez le nom du grand gagnant de la saison de Koh-Lanta ! En effet, Denis Brogniart vous donne rendez-vous à 21h05 sur TF1 pour suivre la suite de la grande finale « Koh-Lanta l’île des héros ». Après l’orientation vendredi dernier, ils ne sont plus que trois ce soir à affronter la mythique épreuve des poteaux et espérer remporter la victoire et le chèque de 100.000 euros.

Qui de Claude, Naoil ou Inès sera sacré vainqueur de ce Koh-Lanta ?

A suivre également en live streaming et en replay sur myTF1.



ANNONCES





Après 32 jours de survie, ils ne sont plus que trois en compétition : un homme et deux femmes. D’un côté une battante, Naoil la boxeuse, solide et positive. Inès l’infirmière, énergique et courageuse.



ANNONCES





Et Claude, un héros de Koh-Lanta avec 17 victoires individuelles à son actif, le plus grand des champions. Il va monter pour la 3ème fois sur ces poteaux.

Claude remportera-t-il enfin la victoire ? Rendez-vous ce soir à partir de 21h sur TF1 avec d’abord les poteaux, puis le direct avec Denis Brogniart et tous les aventuriers de la saison.

Koh-Lanta l’île des héros – la bande-annonce du 5 juin





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES