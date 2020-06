Audiences TV prime jeudi 4 juin 2020 : carton pour « Les Bronzés font du ski »

4.6 ( 12 )



Audiences TV prime jeudi 4 juin 2020. On en connaît les répliques par coeur mais on rit toujours aux éclats à chacune de ses diffusions. Ce n’est pas donc pas un hasard si le film archi-rediffusé « Les Bronzés font du ski » fait toujours un carton d’audience et continue de tout écraser sur son passage. Et cela s’est encore vérifié hier soir.



Ainsi le film de Patrice Leconte emmené par la Troupe du Splendid a été vu ou revu par 5.88 millions de Français soit 25% du public présent devant son poste de télévision.

Sans surprise grosse performance auprès des cibles dites commerciales avec par exemple



– 34% de pda auprès des FRDA-50ans (femme de moins de 50 ans, responsables des achats)

– 36% de pda auprès des 25-49ans

Audiences TV prime jeudi 4 juin 2020 : autres chaînes

Belle performance pour France 3. En mode rediffusion la série « Cassandre » continue de réaliser de très beaux scores. Hier soir pas moins de 4.55 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 19.1 % des téléspectateurs.

Soirée toujours autant difficile pour la série de M6 « This Is Us » dont la chaîne poursuivait la suite de la saison 2. Après un flop d’audience la semaine dernière, qu’en est-il cette semaine ? Et bien la cata continue. Verdict : 1.36 million de téléspectateurs pour 5.7% de part de marché.

Quant au magazine de France 2 « Vous avez la parole », il était encore consacré hier soir à la pandémie de Covid-19 et à ses suites. Mais il faut croire que les Français commencent un peu à saturer des émissions qui évoquent ce thème puisque seules 1.23 million de personnes étaient au rendez-vous hier soir (pda 6%)

France 5 complète le top 5 avec avec son documentaire « Machu Picchu, le secret des Incas » vu par 1.33 million de Français (pda 5.4%)

