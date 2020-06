Plus belle la vie du 5 juin 2020 : dans votre épisode ce soir, Coralie est jalouse (VIDEO EXTRAIT)

4.9 ( 10 )



« Plus belle la vie » du 5 juin 2020 – Avant une déprogrammation dès le 22 juin (voir notre article), un nouvel épisode rediffusé de votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie » vous attend ce soir à 20h15 sur France 3. Dans cet épisode, Coralie est toujours jalouse vis à vis de Nicolas, qu’elle soupçonne de la tromper, et Wendy lui conseille de fouiller son téléphone…



« Plus belle la vie » du 5 juin 2020 : votre épisode de ce soir

Épisode 2829 : Estelle s’apprête à acheter des machines aquabike, quand Djawad vient la voir pour lui expliquer que le proprio a finalement refusé de lui louer le local. Djawad reprend son travail, mais ne peut s’empêcher d’avoir de vieux réflexes amoureux face à Estelle, qui est aussi tendue que Djawad…

Barbara stresse la veille de partir voir sa mère au Canada, et ne sait pas quoi lui offrir. Thomas et Mélanie ne parviennent pas à l’aider. Roland la rassure et lui offre une vieille bouteille de vin de l’année de naissance de Barbara (1993) pour sa mère. Mais c’est Francesco qui arrive encore le mieux à rassurer Barbara, en l’assurant que si sa mère l’a fait venir deux semaines, c’est qu’elle lui a pardonné de lui avoir volé son fiancé.

Constance réagit avec calme à une provocation anonyme faisant référence à son impair avec Dardenne. Boher la défend face à ses collègues. Constance se confie à Boher avec sincérité, et le touche. Il confie à Samia qu’il a senti que Constance était devenue une femme sensible à travers l’épreuve qu’elle a traversée.



Coralie a plus que des doutes sur la fidélité de Nicolas et Wendy lui conseille de fouiller dans le portable de Nicolas pour en avoir le coeur net. Elle blêmit en lisant les messages osés entre lui et une certaine « mimi ». Coralie lui propose de suivre Nicolas à la sortie de l »hôpital. Wendy prend une photo de lui avec la jeune interne. Coralie est verte…

VIDEO Plus belle la vie extrait de l'épisode 2829





