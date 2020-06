« Reef Break » avec Poppy Montgomery : la nouvelle série évènement de M6

4.5 ( 10 )



« Reef Break » avec Poppy Montgomery, c’est la nouvelle série évènement que M6 vous propose de découvrir à compter du vendredi 3 juillet 2020 ! Rendez-vous chaque vendredi soir sur la chaîne et bien sûr en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



Dans un petit archipel du Pacifique, Cat Chambers, une ancienne voleuse impulsive, imprudente et séduisante, met ses talents et son expérience au service de la justice pour résoudre des crimes.

« Reef Break » en quelques lignes

Avec la série Reef Break, la très populaire Poppy Montgomery (“FBI : Portés disparu”, “Unforgettable”) est de retour dans LA série de l’été sous les traits de Cat Chambers, une héroïne rebelle. Un cocktail parfait alliant enquêtes, romances, humour, le tout à savourer dans un décor de rêve.

Cat Chambers est une ancienne surfeuse professionnelle et surtout une ancienne criminelle “reconnue” mais jamais inculpée. Impulsive, imprudente et séduisante, elle est à présent consultante et met ses capacités au service du gouverneur d’une paradisiaque île du Pacifique dont elle est originaire. Grâce à son passé, elle comprend le mode opératoire des criminels bien plus rapidement que la police, son instinct lui permet d’avoir toujours un coup d’avance dans les enquêtes qui lui sont confiées.



Sa réapparition à Reef Island après de longues années d’absence va faire des vagues ! Entre son ex-mari agent du FBI et son nouveau “binôme” au sein de la police locale, qui n’est autre que son amant, l’investigatrice rebelle a une vie sentimentale compliquée. Pour Cat, les frontières entre ce nouveau travail et son ancienne vie n’ont jamais été aussi floues.

Au casting

Poppy MONTGOMERY (Cat Chambers)

Desmond CHIAM (Wyatt Cole)

Ryan STEVENSON (Jake Elliot)

Melissa BONNE (Ana DuMont)

Tamala SHELTON (Petra Torrance)

Grant BOWLER (Carter Eastland)

Melina VIDLER (Tori Eastland)

Stephen HUNTER (Otter)

Rob COLLINS (Doug O’Casey)

Le saviez-vous ?

Une Série américaine développée par M6 : Les équipes de M6 a ont eu le coup de cœur pour ce concept porté avec enthousiasme par Poppy Montgomerry et soutenu par ABC Studios Intl. C’est la première série américaine co développée par M6 avec un studio.

Devant la caméra mais pas que… : Poppy Montgomery, en plus de tenir le rôle principal, est productrice exécutive de la série. Cette opportunité lui a permis de coconstruire le personnage de Cat Chambers.

Qui est le créateur de la série ? : Ken Sanzel est un écrivain, réalisateur et producteur américain, il est surtout connu pour l’écriture du film “Un Tueur Pour Cible” et de la série “Numb3rs”, mais également la réalisation de “Kill Chain” avec Nicolas Cage.

Une guest multi-récompensée : Marcia Gay Harden, l’actrice oscarisée pour son rôle dans “Pollock” et également primée pour ses rôles dans “Mystic River” ou “The Mist”, fait une apparition dans l’épisode 9.

