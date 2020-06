Le réalisateur Joel Schumacher est mort à 80 ans

5 ( 5 )



ANNONCES





Le réalisateur Joel Schumacher est décédé lundi matin à New York d’un cancer, il avait 80 ans. Joel Schumacher avait réalisé des films à succès dans les années 80, ainsi que deux films de la franchise de films Batman : « Batman Forever » et « Batman & Robin ».

Joel Schumacher avait commencé à travailler dans l’industrie de la mode, où il était devenu toxicomane.



ANNONCES





« Quand j’ai cessé de consommer des drogues dures en 1970, je me suis dit: ‘Je dois revenir à l’essentiel et j’ai vraiment foiré ma vie ici. Alors, que puis-je faire pour améliorer ma vie?’ Et j’ai pensé: ‘Je dois poursuivre mon rêve d’origine en tant qu’enfant pour devenir réalisateur de films. ‘ » avait-il confié à ce sujet.

Il avait alors utilisé son expérience dans la mode pour travailler comme costumier à Hollywood, avant de commencer à écrire des films comme « Sparkle », « Car Wash » et « The Wiz ». Il avait ensuite remporté un énorme succès en écrivant et en réalisant le film pour adolescents « St.Elmo’s Fire » en 1985, suivi par la comédie d’horreur « Génération perdue ».



ANNONCES





Dix ans plus tard, en 1995, il prenait la réalisation du film « Batman Forever », suivi deux ans plus tard par « Batman & Robin ». De gros succès du box-office.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES