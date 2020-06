« Les 12 coups de midi » : Éric devrait être éliminé par un certain Reynald, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

5 ( 8 )



« Les 12 coups de midi » : actu quotidienne. Très belle journée aujourd’hui pour Éric dans le jeu de TF1 « Les Douze coups de midi ». Celui qui va devenir le plus grand maître de midi dans un peu moins de 10 jours maintenant – et oui il va dépasser Christian Quesada – a signé son 59ème coup de maître grâce à une victoire à 10.000 euros dont la moitié est venue grossir le montant de son énorme cagnotte.



En plus de cette belle victoire, c’est du côté de l’étoile mystérieuse qu’il s’est passé quelque chose. Regardez bien en haut à gauche de l’image ci-dessus. Vous y voyez quoi vous ? Des feuilles ? Oui mais des feuilles de quoi ? C’est la question sur laquelle il va falloir se pencher désormais.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? : les autres indices

Et sinon côté indices, nous avons toujours : une piste d’athlétisme (ou un terrain de tennis en terre battue pour certains) et une cloche de restaurant.



Et alors que personne ne connaît la bonne réponse, enfin dans l’état actuel des choses, on sait déjà qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Usain Bolt, Marie-José Perec, Shy’m , Nâdiya et Thierry Marx, nom proposé vendredi par Éric.

Élimination d’Éric : un certain Reynald le ferait chuter en duel

Et alors que l’hypothèse d’une élimination d’Éric le jour de la fête des mères est tombée à l’eau, le Chasseur d’Étoile de Youtube est allé plus loin encore.

Non seulement il a donné la date de son élimination, le 19 juin, mais il a indiqué qu’Éric serait éliminé dans le cadre d’un duel par un certain Reynald, et ce après 199 participations.

Alors vraie info ou nouvelle intox ? Qu’en pensez-vous ? La seule chose que nous pouvons vous dire c’est qu’Éric va bel et bien dépasser Christian Quesada devenant ainsi le champion toutes catégories du jeu de Jean-Luc Reichmann. Il était déjà n°1 en terme de gains.

Vidéo

Il y a quelques jours dans « Les 12 coups de midi », une sympathique candidate a apporté une petite touche de magie à l’émission grâce à sa harpe. Vous n’y étiez pas ? Petit extrait vidéo maintenant…

⭐️ [LES 12 COUPS DE MIDI] Quel moment magique aujourd’hui dans les @12Coups_tf1 … 🎶 😍 RDV à 12:00 sur @TF1 avec notre chef d’orchestre @JL_Reichmann ! 🎉 pic.twitter.com/2XpEbXagpU — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) June 1, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là directement sur le compte TWITTER de l’émission.

Le saviez-vous ?

Jean-Luc Reichmann ne veut plus entendre parler de Christian Quesada récemment condamné à 3 ans de prison. Et alors que le candidat aura marqué quoiqu’il arrive l’histoire du jeu, l’animateur fait tout pour éviter de prononcer le nom de ce candidat auquel il ne veut plus jamais être associé.

Ainsi plutôt que de prononcer le nom de celui qu’il surnommait « Le professeur », il préfère évoquer désormais son record, à savoir 193 participations.

Prochain rendez-vous

Mais avant d’être éliminé, Éric sera de retour dans « Les 12 coups de midi » ce samedi 6 juin 2020 dès 12 heures sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

Il débutera l’émission avec une bien jolie cagnotte de 896.166 euros dont 596.850 euros de cash.

