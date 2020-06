« Dr Harrow » du 13 juin 2020 : dans l’épisode de ce soir, Harrow est « Seul contre tous »

4.6 ( 9 )



« Dr Harrow » du 13 juin 2020. Le succès aidant, M6 a fait le choix de continuer à ne proposer qu’un seul épisode inédit de sa série « Dr Harrow ». Ce soir, suite de la saison 2 avec l’épisode n°9 intitulé « Seul contre tous ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



Tout de suite nous vous proposons de découvrir un bref aperçu de votre épisode….

« Dr Harrow » du 13 juin 2020 : résumé

Saison 2 – épisode 9 : Seul contre tous

Harrow veut prouver une fois pour toutes que Francis Chester est vivant et qu’il essaie de le tuer. Mais en l’absence de preuves, même ses amis et collègues les plus proches doutent de sa santé mentale.



Et juste après…

Juste après, à savoir dès 21h55, retrouverez la série « Bones » en mode rediffusion. Au programme pas moins de 6 épisodes à la suite dont 1 épisodes de la saison 11.

Saison 11 – épisode 1 : Frères de sang (1/2)

Brennan et Booth ont changé de vie : Temperance se consacre à sa carrière d’écrivain et ses deux enfants tandis que Seeley est devenu instructeur pour les jeunes recrues du FBI. Mais un soir, le FBI retrouve un corps calciné dans une fourgonnette et tous les indices semblent indiquer qu’il s’agit de Booth. Brennan revient aussitôt à l’institut Jefferson pour inspecter elle-même les os, refusant de croire à la mort de son mari…

Saison 11 – épisode 2 : Frères de sang (2/2)

Brennan a prouvé que le corps carbonisé était celui du frère de Booth. Aubrey poursuit l’enquête avec l’agent Grace Miller des affaires internes, dont le co-équipier a disparu avec un document contenant les noms d’une centaine d’agents du FBI infiltrés. Gravement blessé, Booth s’efforce de rester en vie aux côtés des partenaires de crime de son frère…

