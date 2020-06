Demain nous appartient spoilers : Amanda tourmentée, Soraya déconcertée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 15 au 19 juin)

4.6 ( 9 )



ANNONCES





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 15 au 19 juin 2020 –Votre série quotidienne « Demain nous appartient » sera de retour lundi après plusieurs mois de déprogrammation. Alors on reprend les bonnes habitudes et comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine avec les spoilers de votre série préférée.

Rappelez-vous, « Demain nous appartient » s’était arrêté alors qu’Amanda venait de se faire violer après une soirée au Spoon. La jeune femme fondait en larmes au petit matin en comprenant ce qu’il venait de lui arriver…



ANNONCES





La semaine prochaine, Amanda va ainsi avoir le courage d’aller porter plainte au commissariat. Mais au sein même de la police, tout le monde ne croit pas les propos de la jeune femme !… Mais le prédateur qui s’en ait pris à elle ne compte pas s’arrêter là et va avoir une nouvelle cible…

Quant à Soraya, elle continue d’aller voir Thomas Delcourt en prison et elle est déconcertée… En effet, il ne la laisse pas indifférente et ça semble réciproque… Va-t-elle céder à la passion et tromper Rémi ?



ANNONCES





Et le sexe du bébé de Chloé va faire parler tout Sète tandis que Leïla, qui ne supporte plus les disputes entre Noor et Samuel, va choisir de s’éloigner…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 15 au 19 juin 2020

Lundi 15 juin (épisode 687) : Amanda rassemble tout son courage pour aller au commissariat faire une lourde déclaration qui ébranle tout son entourage. Pendant ce temps, les paris se prennent sur le sexe du bébé de Chloé, seule à être au courant. Thomas Delcourt, toujours emprisonné en attendant son jugement, trouve une oreille attentive.

Mardi 16 juin (épisode 688) : L’épreuve que traverse Amanda réveille des attitudes clivantes, entre culpabilité et méfiance. Amanda elle-même peine à surmonter son sort. Le secret du sexe du bébé de Chloé commence à s’ébruiter et finit par faire le tour de la ville de Sète. Soraya, quant à elle, semble être affectée par le comportement de Thomas Delcourt à son égard.

Mercredi 17 juin (épisode 689) : Amanda trouve refuge chez les Delcourt, leur confiant sa détresse. De son côté, Martin regrette les propos déplacés qu’il a tenus sur la jeune femme tandis qu’Aurore redoute de devoir lui donner finalement raison. L’heure est aux retrouvailles chaleureuses entre Antoine et sa sœur, lors d’un pique-nique improvisé. Noor, excédée par la présence de Samuel dans son foyer, décide de retourner vivre chez son père.

Jeudi 18 juin (épisode 690) : La stupéfaction et l’incrédulité sont de mise lorsqu’un habitant considéré comme inoffensif est soupçonné d’être derrière les malheurs d’Amanda. Tous les efforts que Leïla fait pour réconcilier Noor et Samuel n’ont pas l’effet escompté. Paul Gosselin s’en prend à son fils Gabin qui essayait de s’en sortir avec l’aide de Bart. Les efforts de Bart et Gabin pour s’en sortir sont contrariés par une violente réaction du père de Gabin.

Vendredi 19 juin (épisode 691) : Amanda se sent de plus en plus acculée alors que l’histoire est sur le point de se répéter. Noor et Samuel tentent de retenir Leïla qui a décidé de s’éloigner, ne supportant plus leurs disputes. Gabin décide de vivre sa vie comme il l’entend après une conversation houleuse avec son père.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 16 au 20 mars

Et si vous ne vous souvenez pas bien de la dernière semaine de diffusion avant la coupure pour cause de Covid-19, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES