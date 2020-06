« Le combat des maîtres » des « 12 coups de midi »: le gagnant de la première manche est… Déjà une polémique…

4.9 ( 10 )



« Le combat des maîtres » des « 12 coups de midi » du lundi 29 juin 2020. C’est aujourd’hui que le fameux « Combat des maîtres » du jeu les « Douze coups de midi » était officiellement lancé.



Et alors qu’on nous avait annoncé le meilleur des meilleurs des maîtres de midi, certains internautes ont un peu tiqué en voyant qu’Antonin, le nouveau maître de midi de la version « normale » du jeu, était de la partie. Bon certes il a trouvé une étoile mystérieuse mais il est très loin, enfin dans l’état actuel des choses en tout cas, d’être, un grand maître de midi. Alors avez t-il vraiment sa place dans cette compétition censée réunir les meilleurs ?

« Le combat des maîtres » des « 12 coups de midi » : manche n°1

Cette première de l’émission a été l’occasion pour nous de revoir avec plaisir quelques-uns des plus grands champions du jeu : Akim, Lucia, Christophe, Xavier, Paul, Romain dit « le pompier », Matthieu le commandant de bord, Zineb, Sylvain, Damien, Doudouchi, Julien, Mathieu le Girondin, Timothée, Émilie, Eric, Anne, Alex, Benoît, Maxime, Fabrice, Mathieu et donc Antonin.

Mais comme le veut la tradition, seuls 4 candidats étaient en lice pour cette première manche. Un seul s’est qualifié pour la finale de samedi soir en prime-time.



Les candidats de la manche n°1

Se sont affrontés aujourd’hui : Akim, Fabrice, Mathieu et Antonin.

Et le gagnant est…

Et le gagnant est sans grande surprise l’excellent Akim qui performe à chacun de ses passages dans l’émission. Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, notez qu’il a signé une victoire à 30.000 euros.

Une somme qu’il ne gagnera pas puisque c’est 30.000 euros vont être distribués à des téléspectateurs tirés au sort. 15.000 euros pour l’émission d’aujourd’hui, 15.000 euros pour la super cagnotte de samedi.

Et une polémique, une…

Et alors que la victoire est très belle, nette et sans bavure, notez que la production a été contrainte de reconnaître une petite erreur.

Lors du coup fatal, et à la question « Quel est le nom de la dernière impératrice d’Iran » ? Akim a répondu « Pahlavi ». Une réponse qui lui a été refusée, la production attendant le nom de « Farah Diba ». Sauf qu’il s’agissait bien de la même personne, « Pahlavi » étant son nom de femme mariée.

« C’est vrai qu’on connaissait l’impératrice d’Iran surtout sous le nom de Farah Diba mais Pahlavi est son nom de mariage (…) On accepte Pahlavi » a déclaré Zette juste après la pub. Quelques secondes supplémentaires ont donc été rajoutés au chronomètre d’Akim qui a tellement survolé son duel qu’il n’en avait pas vraiment besoin.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Et la question que vous vous posez peut-être est : Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? Et bien personne, enfin cette semaine en tout cas. Et oui point d’étoile mystérieuse à l’horizon cette semaine.

Une nouvelle étoile mystérieuse a été dévoilée dans l’émission d’hier mais elle ne sera de retour à l’antenne qu’à partir du dimanche 5 juillet 2020. Si vous voulez la voir, c’est par ICI que ça se passe.

Les candidats de demain…

4 nouveaux candidats vont s’affronter demain pour une place en finale. En ce mardi 30 juin 2020, entrée en lice de la pétillante Émilie mais aussi de Benoît, Christophe et Timothée. Un seul se qualifiera pour la finale de samedi soir.

« Les combat des maîtres » des « 12 coups de midi » revient demain dès 11h45 sur TF1 puis en replay et streaming vidéos sur MYTF1.

