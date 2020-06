« Sur le front des animaux menacés » ce soir sur France 2 avec Hugo Clément (vidéo)

4 ( 4 )



ANNONCES





« Sur le front des animaux menacés » est le titre du nouveau numéro du magazine « Sur le front », un format inédit et innovant qui a pour ambition de nous emmener au plus près des femmes et des hommes qui se battent pour défendre la planète. Là où il y a urgence. Aller à la rencontre de celles et ceux qui consacrent leurs vies à protéger les écosystèmes. À découvrir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en replay, streaming vidéo et avant-première sur France.TV



ANNONCES





« Sur le front des animaux menacés » : présentation

Nous vivons dans une époque qui a vu disparaître ces dernières années le rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest, le dauphin d’eau douce de Chine, la grenouille Toughie ou l’oiseau Poo-Uli d’Hawaï sans que le monde ne s’en émeuve plus que cela. Plusieurs espèces animaux sauvages sont anéanties à la vitesse grand V.

En 40 ans, leur disparition atteint le chiffre effarant de 60 %, selon un rapport de WWF. Nous avons voulu comprendre comment une espèce peut dans un avenir proche être totalement détruite et accompagner celles et ceux qui se battent pour sauver les tout derniers spécimens.



ANNONCES





Le requin symbolise l’extinction tragique des espèces. Cet animal marin, l’un des plus vieux de la planète et grand prédateur indispensable à son éco-système, a vu sa population se réduire inexorablement. Victime de sa mauvaise réputation et surtout du trafic grandissant de ses ailerons.

Les équipes de « Sur le front » ont mené de longues enquêtes sur le commerce international d’ailerons de requin en Amérique du Sud et en Espagne, sur celui tout aussi dramatiquement florissant du trafic d’écailles en Asie de pangolins braconnés en Afrique. Autres victimes du braconnage, les lynx de France nous avons passé plusieurs semaines dans le Jura pour comprendre les raisons des menaces qui pèsent sur eux.

Des rencontres avec des citoyens mobilisés redonnent espoir. Les esturgeons européens sont sauvés grâce à la fécondation in vitro. Les derniers macareux sont préservés car une île bretonne est interdite aux hommes. Un lynx blessé retrouve son autonomie grâce au travail acharné de combattants et d’un prothésiste dentaire jurassiens. Les requins, en danger critique d’extinction du Costa Rica, peuvent enfin nager en toute tranquillité dans une réserve. Partout, des citoyens se lèvent ! Nous avons suivi une militante française qui se bat contre la vente des compléments alimentaires contenant du requin, des policiers camerounais qui veulent préserver leurs derniers pangolins.

La prise de conscience est là. Les efforts donnent de très beaux résultats. Les animaux menacés peuvent compter sur leurs anges gardiens.

« Sur le front des animaux menacés » un magazine présenté par Hugo Clément, une production Winter Productions avec la participation de France Télévisions. Ce soir sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES