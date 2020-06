4.9 ( 9 )



« Mallorca » du 29 juin 2020. Ce soir sur France 2 retrouvez votre nouvelle série du lundi soir « Mallorca ». Tout comme lundi dernier 3 épisodes à la suite vous seront proposés dès 21h05. À voir ou à revoir également en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



« Mallorca » c’est une inspectrice anglaise, un flic allemand et une île espagnole….Mais c’est aussi et surtout un tandem mal assorti s’occupe des affaires impliquant des ressortissants étrangers sur la magnifique île de Majorque. Une excellent série que nous vous proposons de découvrir si ce n’est pas encore déjà fait…

« Mallorca » du 29 juin 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

Ep.4 Enterrement de vie de garçon : Un futur marié, venu fêter son enterrement de vie de garçon avec ses amis, est retrouvé noyé dans sa piscine. Max et Miranda mènent l’enquête dans le milieu de la nuit majorquine.



Ep.5 L’Icône de l’oligarque : Alors qu’on la croyait disparue pour toujours, une icône religieuse retrouve sa place dans un monastère de Majorque grâce à la générosité de Kati Gorenka, la femme d’un oligarque russe. Le soir de la cérémonie de restitution, l’icône est volée « au nez et à la barbe » de Max et Miranda chargés de sa sécurité…

Ep.6 Symphonie de la vie et de la mort : Miranda et Max sont dans une boîte de nuit et surprennent une dealeuse, Maria, vendant de la drogue. Voulant remonter la filière, ils proposent un accord à Maria : ils assureront sa protection si elle les aide à faire tomber le magnat local, Luís Gardera.

Audience : un bon démarrage

Lancée lundi dernier, la série a plutôt bien démarré sa carrière française avec 3.12 millions de curieux et 14% de part de marché pour les deux premiers épisodes. En sera t-il de même ce soir ?

« Mallorca » la série de France 2 est de retour ce soir…

