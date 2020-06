Audiences TV prime 28 juin 2020 : « Astérix aux Jeux Olympiques » en tête, les soirées électorales un peu boudées

4.9 ( 9 )



Audiences TV prime 28 juin 2020. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que c’est TF1 qui s’est imposée hier soir en tête des audiences de la première partie de soirée avec son film en rediffusion « Astérix aux Jeux Olympiques ». Porté par Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Alain Delon et Stéphane Rousseau, il a de nouveau amusé 4.24 millions de Français soit 21.4 % du public présent devant son poste de télévision.



Sans surprise carton sur toutes les cibles avec notamment

✅ 29% de pda auprès des FRDA -50 ans (femmes de moins de 50 ans responsables des achats)

✅ 27% de pda auprès des 25-49 ans

✅ 38% de pda auprès des 15-24 ans



Audiences TV prime 28 juin 2020 : autres chaînes

Soirée un peu plus difficile pour les soirées électorales qui, tout comme dans les urnes, n’ont pas vraiment affolé les compteurs. Alors certes y’avait plus de monde aux alentours de 20 heures, lors de l’annonces des premiers résultats et/ou estimations, mais à l’heure du prime….

France 2 se contente ainsi de la seconde place avec 2.84 millions d’électeurs pour une part d’audience moyenne de 13.5%

On retrouve ensuite M6 et son magazine « Capital ». Présenté par Julien Courbet, il avait pour thème « Camping-car : comment s’évader en toute sécurité ? ». Et à quelques jours des vacances d’été, il a fait rêver 2.56 millions de personnes pour une part de marché de 12.1% sur l’ensemble du public.

La soirée des municipales de France 3 n’a pas vraiment convaincu. À peine 1.80 million de téléspectateurs et 9.4 % de pda. Etonnant alors que la chaîne offrait les résultats locaux, de chaque ville, de chaque département…

Arte complète le top 5 avec un grand classique du cinéma, le film de René Clément « Paris brûle-t-il ? ». Porté par Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Leslie Caron, Jean-Pierre Cassel, Alain Delon et même Kirk Douglas, il a été vu ou revu par 1.70 million de cinéphiles (pda 8.7%).

