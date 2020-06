Marion Cotillard, personnalité française engagée pour l’environnement la plus recherchée sur le net

4.8 ( 9 )



Marion Cotillard, Yannick Jadot, Nicolas Hulot… les personnalités engagées pour l’environnement sur le web. En amont de la journée mondiale de l’environnement le 5 juin, SEMrush, spécialiste du Marketing digital, a analysé les recherches en ligne effectuées par les français sur l’environnement : l’analyse a porté d’une part sur les personnalités engagées, et d’autre part sur les marques vegans.



Marion Cotillard, la française engagée la plus recherchée sur le net

En France, Marion Cotillard (154.231 recherches mensuelles en moyenne entre avril 2019 et 2020) est la personnalité engagée la plus recherchée en France. Elle est engagée aux côtés de Greenpeace depuis 2001. Yannick Noah (75.138) arrive en seconde position, suivi de Mélanie Laurent (48.646).

Les personnalités politiques arrivent après. Ségolène Royal (28.546) arrive ainsi en sixième position, suivie de Nicolas Hulot (23.762).

Les réalisateurs Yann Arthus Bertrand (22.446) et Cyril Dion (10.808), porté par son action en lien avec la Convention citoyenne, leur suivent.



David Belliard (9.616) arrive 10ème, José Bové (9.108) 11ème, Cécile Duflot (4.615) 12ème, et Laurence Tubiana (1.222), architecte de l’Accord de paris, 15ème.

A l’international, Terminator pour… en terminer le réchauffement climatique

Concernant le palmarès des personnalités mondiales, les stars hollywoodiennes forment le top 5 : Brad Pitt (302.308), Johnny Depp (227.846), Angelina Jolie (212.808), Leonardo DiCaprio (188.192) et Natalie Portman (176.192).

Ils sont suivis par Arnold Schwarzenegger (112.577) qui met sa notoriété au service de la cause environnementale en ayant fondé l’ONG internationale R20, spécialisée dans la défense de l’environnement, puis Bill Gates (87.200), James Cameron (23.723) dont le blockbuster Avatar est souvent présenté comme une fable écologiste et Bono (16.515).

Le confinement ferait oublier l’environnement… ou ses stars ?

SEMrush a enfin analysé l’évolution des recherches sur la jeune suédoise Greta Thunberg (252.000) et son antithèse, l’allemande conservatrice Naomi Seibt (6.033), confirmant la popularité écrasante de la suédoise.

Cependant, la popularité de Greta Thunberg a baissé de -32.96% entre mars 2019 et avril 2020, avec une chute assez forte entre janvier (246.000) et avril (90.500), ce qui laisse penser que les personnes confinées s’intéressent moins à ses discours. Sur la même période, la popularité de Naomi Seibt a baissé de -95.15%.

Côté marques : Lush, les cosmétiques qui ravissent les sens, la planète et le cœur des français

Avec ses cosmétiques qui stimulent tous les sens, Lush (115.654) est la marque vegan la plus populaire auprès des français, suivie de Nayonaise (76.500) et Pacifica Beauty (55.808).

L’atelier-boutique zéro déchets Lamazuna (22.969) arrive en quatrième position, suivie du fabricant de mode éthique 1083 (17.508).

Les fabricants de simili-viande vegan Beyond Meat (14.954, 6ème) et Impossible Foods (1.431, 14ème) sont aussi dans le classement et Innocent Drinks (213) est 22ème.

Méthodologie: SEMrush comptabilise les recherches effectuées sur Google.fr sur 1 an (avril 2019- avril 2020), avant d’établir une moyenne mensuelle

