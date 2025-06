Marion Cotillard et Guillaume Canet annoncent leur rupture !

Publicité





Marion Cotillard et Guillaume Canet ont officialisé ce vendredi leur séparation, après dix-huit ans de relation. Dans un communiqué transmis à l’Agence France-Presse, les deux acteurs français expliquent avoir pris cette décision « d’un commun accord » et « dans une bienveillance mutuelle ». Ensemble depuis 2007, ils formaient l’un des couples les plus emblématiques du cinéma français. Parents de deux enfants, ils affirment vouloir préserver leur intimité familiale à l’heure où leur séparation risque d’alimenter rumeurs et spéculations.











« Après dix‑huit ans de vie commune, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont décidé de se séparer d’un commun accord. Cette décision a été prise dans une bienveillance mutuelle. Parents de deux enfants, ils partagent ici cette décision afin d’éviter toutes spéculations, rumeurs et interprétations hasardeuses. En faisant preuve de transparence via ce communiqué, Marion Cotillard et Guillaume Canet expriment également la volonté que leur vie privée, et surtout celle de leurs deux enfants, soit respectée. »

Le couple s’était rencontré en 1997, mais ce n’est qu’en 2007 que leur histoire d’amour avait commencé. Ils ont ensuite partagé de nombreux projets artistiques, à l’écran comme dans la vie. Ensemble, ils ont tourné dans « Jeux d’enfants », « Les Petits Mouchoirs », « Rock’n Roll », ou encore plus récemment « Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu ». Le réalisateur a même dirigé Marion Cotillard dans son nouveau thriller « Karma », tourné au début de l’année 2025.

Ces dernières années, des rumeurs de tensions avaient régulièrement alimenté la presse people, mais le couple avait toujours gardé une posture discrète, refusant de s’exprimer sur leur vie privée. En 2023, Guillaume Canet s’était d’ailleurs montré agacé par les spéculations, assurant que leur famille était comme toutes les autres, avec ses hauts et ses bas.

Aujourd’hui, leur séparation est donc rendue publique dans un climat de respect et de sérénité. Marion Cotillard et Guillaume Canet tournent une page importante de leur vie, tout en réaffirmant leur engagement commun pour le bien-être de leurs enfants.



