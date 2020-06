« Motive : le mobile du crime » : suite de la saison 2 inédite dès le lundi 20 juillet sur France 2

4.4 ( 8 )



« Motive : le mobile du crime » fait son grand retour à compter du lundi 20 juillet 2020 sur France 2 pour la suite de la saison 2 inédite. Rendez-vous chaque lundi soir dès 21h05 sur la chaîne, juste après « Un Si Grand Soleil » mais aussi en replay et avant-première sur France.TV.



« Motive : le mobile du crime » : c’est quoi déjà ?

« Motive » est une série dans laquelle chaque début d’épisode présente au public le tueur et sa victime. Angie Flynn, déterminée à faire justice, enquête aux côtés du fidèle Oscar Vega, du sincère Brian Lucas et du médecin légiste, Betty Rogers. Une nouvelle recrue, l’ambitieuse et enthousiaste Wendy Sung, bouscule les relations établies, tandis qu’un nouveau chef d’équipe, Mark Cross, d’un pragmatisme à tous crins, amène Angie à revoir sa façon de travailler, et malgré elle, à faire face à un secret du passé…

Au casting

Kristin Lehman (Lieutenant Angie Flynn), Louis Ferreira (Lieutenant Oscar Vega), Brendan Penny (Lieutenant Brian Lucas), Warren Christie (Capitaine Mark Cross), Lauren Holly (Dr. Betty Rogers), Valerie Tian (Agent Wendy Sung) .



Et dans le premier épisode…

Voici ce qui vous attend dans le premier épisode, enfin celui de la reprise car il s’agit en fait de l’épisode 8 de la saison 2. Il est intitulé « Héritage »

Un jeune homme est retrouvé insconscient sur le sol de son studio de photos.

Il aurait lui-même passé l’appel aux secours avant de sombrer dans le coma, des suites d’une strangulation. Il est rapidement diagnostisqué en mort cérébral. La pièce où il a été retrouvé est jonchée d’accessoires sexuels prisés des adeptes du bondage et des sadomasochistes…

