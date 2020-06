Plus belle la vie : ce soir, Samia et Jean-Paul se rapprochent (résumé + vidéo de l’épisode 4052 PBLV du 30 juin 2020)

4.9 ( 11 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4052 du mardi 30 juin 2020 – Samia et Jean-Paul se rapprochent et sont plus complices que jamais ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, malgré le fait que chacun prépare son mariage de son côté, les deux ex et parents de Lucie semblent particulièrement proches…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4052

Malgré l’insistance d’Irina, Andrès refuse de lui faire subir une vie de cavale. La police constate que le milieu Marseillais s’agite depuis la chute de Pavel, et que ce dernier ne fera pas de vieux os en prison. De son côté, Andrès, comme le voulait Mirta, fait tout pour montrer son visage le plus terrible à Luna pour qu’elle accepte de tirer un trait définitif sur lui. Luna, convaincue, déprime. Mirta la force à aller de l’avant, et effectivement, c’est seule que Luna reprend sa route…

Lougane veut obliger Samia à faire profil bas face à Barrault. Boher soutient son ex-femme et lui propose de planquer devant le lycée pour faire avancer l’enquête. De son côté, Samia dîne avec sa future belle-mère, Marie-Christine, une sociologue hautaine, qui la prend pour un cas social…



Par amitié pour Léo, qui ne croit plus en l’amour, Franck et Rochat retrouvent la mystérieuse inconnue, Nathalie. Ils la suivent mais pensent qu’elle a un amant…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4052 du 30 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

