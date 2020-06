« N’oubliez pas les paroles » : 5ème victoire pour Gaëlle et 14.000 euros

5 ( 6 )



« N’oubliez pas les paroles ». Et de 5 ! Ce soir et malgré son nouveau look capillaire, Gaëlle ne s’est pas laissée voler son micro d’argent. Notre « championne » a signé deux nouvelles victoires et rajouté 2.000 euros de plus dans sa cagnotte. Mais on peut dire sans hésitation aucune que notre maestro en titre nous a donné quelques frayeurs.



Dans le premier numéro elle n’a pas remporté le moindre centime alors qu’elle visait les 10.000 euros voire les 20.000 euros. Oui mais une petite erreur sur un seul mot et son compteur est retombé à 0 !

Dans le second elle a frôlé l’élimination puis a remporté la somme de 2.000 euros.



Récapitulatif du parcours de Gaëlle

🎤 Nombre de victoires : 5

🎤 Gains du jour : 2.000 euros

🎤 Total des gains : 14.000 euros

« N’oubliez pas les paroles » : classement des maestros

Il va de soi que le classement des maestros n’a pas évolué et que Gaëlle en est très très loin. Nous vous proposons de découvrir les 20 premiers sachant que les 16 premières places sont qualificatives pour les masters, les 18 premières pour le tournoi des maestros.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

5 Maureen (avril-mai 2020) 274.000 € pour 33 victoires

6 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

7 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

8 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

9 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

10 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

11 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

12 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

13 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

14 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 35 victoires

14 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 22 victoires

16 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 € pour 31 victoires

17 Toni (décembre 2017): 162 000 € pour 12 victoires

18 Julien (juin 2015) : 161 000 € pour 20 victoires

19 Laurent (janvier 2017) : 159 000 € pour 19 victoires

20 Élodie (octobre 2016) : 155 000 € pour 15 victoires

Vidéo

Samedi soir n’oubliez pas l’épisode 3 du tournoi des maestros 2020 qui réunit les 18 plus grands maestros de l’histoire du jeu ! Objectif : tenter de gagner jusqu’à 100 000 euros par émission, qui seront reversés à des associations. L’équipe qui remportera le tournoi gagnera également un voyage de rêve au soleil.

Réunis en six équipes de trois candidats, nos 18 super-maestros s’affrontent dans un tournoi où leurs connaissances, mais aussi leur alchimie sont mises à rude épreuve !

Qui succèdera à Kevin, Coralie, Denis et Julien, vainqueurs de la première édition ?

