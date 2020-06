Un si grand soleil : Janet victime d’un accident, Elizabeth se brouille avec sa famille, ce qui vous attend vendredi 12 juin (épisode n°415 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous êtes fans du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » et impatient de découvrir ce qui vous attend demain ? On peut déjà vous dire que Janet va être victime d’un accident de voiture dans l’épisode 415 du vendredi 12 juin.

L’affaire sur l’escape game terminée, place à une nouvelle intrigue et elle concerne Janet.



En effet, le procès de Pascal Brochot approche. Emmy et Janet sont tendues, elles savent que ça va être difficile de le faire condamner et Gary est prêt à témoigner en sa faveur… Plus tard, alors qu’Emmy est au téléphone avec sa mère, celle-ci est victime d’un grave accident de voiture. Et ce n’est pas un hasard : un véhicule prend la fuite !

Quant à Elizabeth, elle s’enfonce un peu plus, toujours manipulée par Hugues. Elle refuse un dîner en famille et Julien comprend… Arthur, furieux, va voir Hugues et le menace ! Mais Hugues est très fort : il annonce à Elizabeth qu’il quitte Montpellier et lui parle de la visite d’Arthur ! Elizabeth est remontée et se rend chez Julien pour défendre son mari… Elle s’éloigne peu à peu des siens.



Rendez-vous vendredi 12 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

