« N’oubliez pas les paroles » du 16 juin : Sonia éliminée, Fanny nouvelle maestro !

« N’oubliez pas les paroles » du 16 juin 2020. Elle était bien partie pour aller très loin. Oui mais c’était juste une impression. Après 3 victoires et 22.000 euros de gains, Sonia a été éliminée ce soir, et ce dès la première émission de la soirée.



Et c’est après avoir croisé la route de Fanny que son parcours s’est arrêté en ce mardi soir. Sonia a donc cédé son micro d’argent. Dommage on aurait aimé la voir aller un tout peu plus loin…

« N’oubliez pas les paroles » du 16 juin : Fanny nouvelle maestro

Quant à Fanny, la nouvelle maestro, elle a commencé très doucement son règne. A son actif deux victoires et 2.000 euros de gains, à raison de 1.000 euros/émission. Et si vous n’y étiez pas, sachez qu’elle a sauvé sa peau in extremis dans le second numéro de la soirée face à Mélissa.



🎤 Nombre de victoires : 2

🎤 Gains du jour : 2.000 euros

🎤 Total de gains : 2.000 euros

Audience en chute après le retour de « Demain nous appartient »

Absence d’un grand maestro + retour de « Demain nous appartient » sur TF1 n’ont pas porté chance au jeu musical de Nagui qui s’est contenté de la seconde place des audiences de l’access prime-time.

« Demain nous appartient » : 3.53 millions de téléspectateurs (pda 18.6%)

« N’oubliez pas les paroles » : 3.07 millions de téléspectateurs (pda 16.1%).

Pour voir le jeu en replay, une solution facile, rapide, pratique : France.TV

« N’oubliez pas les paroles » revient demain dès 18h40 sur France 2.

