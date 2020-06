« Les 12 coups de midi » : INTOX, Éric n’est pas le champion toutes catégories, un âne comme nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

5 ( 5 )

« Les 12 coups de midi » l’actu du jour. Partout ou presque, on lit depuis plusieurs jours qu’Éric est le champion toutes catégories du jeu de TF1 « Les Douze coups de midi ». Sauf que c’est faux ! Alors certes Éric est largement devant en terme de gains avec 921 316 € contre 809 392 € pour Christian Quesada puis est devenu n°1 en terme de participations. Demain il jouera pour la 199ème fois contre « seulement » 193 pour l’ex champion désormais en prison

Mais il y a un point sur lequel il ne sera à priori jamais n°1. Enfin si on se réfère à ce qui se dit ici ou là , cela va de soi. Avez-vous trouvé sur quel critère Éric n’est pas le numéro 1 du jeu ?



« Les 12 coups de midi » : INTOX, Éric n’est pas le champion toutes catégories !!!

Alors sur quel critère selon vous, Éric n’a pas encore dépassé Christian Quesada ? Et vu que la date de son départ et/ou de son élimination est annoncée pour demain, vendredi 19 juin 2020, il ne sera jamais le n°1 toutes catégories…

Alors vous trouvez ? Et bien c’est du côté des coups de maître qu’il faut aller chercher. Et oui… il y fallait y penser non ? À ce jour, Éric n’a signé « que » 62 coups de maîtres. Alors certes c’est beaucoup mais c’est moins que les 64 de Christian Quesada qui devrait rester le n°1 sur ce critère pendant un long moment encore…



Classement des plus grands maîtres de midi complet

Voici un classement complet des 10 plus grands maîtres de midi en : nombre de participations; gains; nombre d’étoiles et coups de maîtres.

– Éric 199 participations pour 921 316 € de gains (62 coups de maître et 7 étoiles mystérieuses)

– Christian 198 participations pour 809 392 € de gains (64 coups de maître et 7 étoiles mystérieuses)

– Paul 153 participations pour 691 522 € de gains (59 coups de maître et 6 étoiles mystérieuses)

– Véronique 100 participations pour 447 226 € de gains (39 coups de maître et 4 étoiles mystérieuses)

– Timothée 83 participations pour 353 348 € de gains (29 coups de maître et 3 étoiles mystérieuses)

– Benoît 82 participations pour 397 946 € (28 coups de maître et 3 étoiles mystérieuses)

– Bruno 80 participations pour393 650 € de gains (34 coups de maître et 3 étoiles mystérieuses)

– Xavier 76 participation pour 335 856 € (32 coups de maître et 3 étoiles mystérieuses)

– Alexandre 75 participations pour 417 828 € (37 coups de maître et 5 étoiles mystérieuses

– Sylvain 75 participations pour335 593 € (30 coups de maître et 4 étoiles mystérieuses)

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi »

Aucune fuite sur les réseaux sociaux cette fois ce qui rend cette étoile de midi particulièrement difficile à trouver. Un nouvel indice est toutefois apparu aujourd’hui : et c’est un ÂNE !

Cela n’a pas mis Éric sur la voix puisqu’il a proposé le nom de Philippe Gildas.



Les indices de l’étoile mystérieuse

🚁 Un hélicoptère

🎶 Un mange disque

🍴 Une cloche (pour maintenir les plats au chaud)

🍇 Des feuilles de vigne

Quant à l’image de fond (une piste d’atterrissage ou un terrain de sport ?), on se demande si c’est juste là pour faire joli.

« Les 12 coups de midi » : REPLAY

Si vous n’y étiez pas il vous reste 7 jours pour profiter du replay sur MYTF1

Alors Éric éliminé demain ou pas ? Pour le savoir, et ça sent franchement le carton d’audience, rendez-vous dès 12 heures sur TF1 pour une émission qui risque de marquer l’histoire du jeu le plus populaire de la télévision.

