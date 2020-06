Plus belle la vie : un acteur pousse un coup de gueule sur la reprise des tournages

4.5 ( 11 )



ANNONCES





Si la série de France 3 « Plus belle la vie » a signé son grand retour hier soir mais sans briller niveau audience (voir notre article), la reprise des tournages il y a maintenant plusieurs semaines n’est pas du goût de tous les acteurs… En effet, un acteur phare de PBLV a poussé un coup de gueule au sujet des mesures sanitaires sur le tournage de « Plus belle la vie ».

« On joue le jeu, on respecte les parcours fléchés, on ne se touche plus, mais, honnêtement, cela me fait suer », a déclaré Jean-Charles Chagachbanian (Franck Ruiz dans PBLV) au Parisien.



ANNONCES





« J’espère que cela va s’arrêter vite. On joue, mais on a beaucoup de perte d’énergie, c’est deux fois plus fatigant pour tout le monde » a-t-il poursuivi, précisant que la situation est pire pour les techniciens et caméramans qui doivent porter le masque non-stop toute la journée.

Retrouver un nouvel épisode inédit de « Plus belle la vie » ce mardi à 20h20 sur France 3.



ANNONCES





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES