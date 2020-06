« Les 12 coups de midi » : qui sont les candidats du combat des maîtres ? Qui est Zette ? Jean-Luc Reichmann ému…

4.6 ( 11 )



« Les 12 coups de midi ». C’est hier que le « Combat des maîtres » du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » a débuté. Et forcément vous vous demandez qui sont les 23 candidats qui aspirent à une qualification pour la finale qui se jouera samedi soir en prime-time.



Et bien en voici maintenant la liste….

« Les 12 coups de midi » : qui sont les candidats du combat des maîtres ?

Akim, Alexandre, Anne, Christophe, Benoît, Antonin, Emilie, Doudouchi, Damien, Éric, Julien, Fabrice, Romain, Xavier, Lucia, Paul, Mathieu, Maxime, Timothée, Sylvain, Mathieu le Girondi, Mathieu le commandant de bord et Zineb.



Hier ont déjà : Akim (vainqueur), Fabrice, Mathieu et Antonin.

Aujourd’hui vont s’affronter : Émilie, Benoît, Christophe et Timothée.

Quand Jean-Luc Reichmann dédie l’émission à son papa

Dimanche votre jeu « Les 12 coups de midi » fêtait ses 10 ans, jour pour jour. Très ému, l’animateur emblématique du jeu quotidien préféré de Français a d’abord déclaré : « Aujourd’hui je suis tellement heureux d’être à vos côtés depuis dix ans jour pour jour. Merci vraiment à tous pour votre fidélité (…) Merci à toutes les équipes qui sont autour de moi, vous êtes des amours ».

Puis d’enchaîner avec ces quelques mots pour son papa… « On est le 28 juin, c’est l’anniversaire de mon papa que j’aime, je pense à toi ! »

« Les 12 coups de midi » : finale samedi soir en prime-time

Alors qu’Akim a déjà sa place, qui seront les 5 autres qualifiés pour la finale de samedi soir ? Rappelons qu’elle sera diffusée en prime-time en compagnie d’Anne Roumanoff et Claudio Capéo chacun à la tête d’une équipe.

Pour cette soirée exceptionnelle et festive, deux équipes seront constituées. Ensemble elles joueront dans le rire et la bonne humeur pour un match hors norme au profit de la Fondation Action Enfance qui depuis près de 60 ans accueille, protège et éduque des frères et sœurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte. Elle accueille notamment, dans ses « Villages d’Enfants » et « foyers », des enfants et des adolescents en difficulté que lui confie la justice française.

A propos des « 12 coups de midi »

– Les 12 coups de midi est l’adaptation française d’une émission née en Argentine en 2001 baptisée « El Legado » et diffusée sur Telefe

– En France, le premier numéro a été diffusé le 28 juin 2010

– Avant Zette, jusqu’à fin octobre 2010, Jean-Luc Reichmann était accompagné de Eulalie, une fée virtuelle. Elle deviendra une simple voix-off avant d’être définitivement remplacée par Zette en janvier 2011

Mais qui est Zette ?

– Qui est Zette ? Cette voix-off, vous l’adorez ! Mais qui est-elle ? Et bien Zette n’est autre qu’Isabelle Benhadj. Animatrice de radio et de télévision, elle est aussi comédienne et chanteuse. Âgée aujourd’hui de 59 ans, elle est notamment passée par Radio Show et Fun Radio. Et elle a déjà été la voix de jeux et/ou d’émissions comme : « Mokshu Patamu », « Le Juste Prix », « Secrets d’histoire » ou bien encore « Vu du ciel »/

Quelle audience pour la première du combat des maîtres ?

Hier, lundi 29 juin 2020, premier numéro du Combat des maîtres. Et les fidèles ont répondu à l’appel. Verdict : 3.3 millions de téléspectateurs et 36% de part de marché sur l’ensemble du public.

📊[AUDIENCES] Superbes audiences en ce premier jour de compétition pour @12Coups_tf1 hier avec : 🌟 3.3M de tlsp

🌟 36% auprès des 4+

🌟 27% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pour la semaine spéciale le Combat des Maîtres ! 😍🎉 pic.twitter.com/19ZZ89ZYmL — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) June 30, 2020

« Les 12 coups de midi » résonneront de nouveau aujourd’hui dès 11h45 sur TF1 et en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

