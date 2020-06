Quelle audience pour le retour de « Plus belle la vie » hier soir , 29 juin 2020 ?

4.4 ( 9 )



ANNONCES





« Plus belle la vie » audience du lundi 29 juin 2020. Le confinement a fait mal à la série de France 3 « Plus belle la vie » ou PBLV pour les intimes. Alors que le feuilleton quotidien faisait son grand retour pour une nouvelle salve d’inédits, c’est un peu la douche froide ce matin à la lecture des chiffres de l’audimat…



ANNONCES





Quelle audience pour le retour de « Plus belle la vie »

Ainsi l’épisode de ce lundi 29 juin 2020 s’est contenté de 2.64 millions de téléspectateurs pour seulement 11.6% de part de marché. Alors certes c’est beaucoup mieux que les rediffusions qui avait du mal à franche la barre des 1.2 million de fidèles mais cela reste bien loin des scores d’antan.

Rappelons que les derniers inédits, avant la Covid-19 ne vienne tout perturber, pouvait compter en moyenne 3.5 millions d’inconditionnels chaque soir…

Alors s’agit-il d’une mauvaise passe ou d’une habitude pas encore retrouvée ? Une chose est sûre, les chiffres d’audience des prochaines semaines risquent d’être scrutés à la loupe.



ANNONCES





« Plus belle la vie » : le reste de votre semaine…

Dans l’épisode de ce soir…

Boher, désespéré, essaye de convaincre Léa de sacrifier son patient pour sauver la femme de sa vie. Le conseil de l’hôpital donne son approbation. Luna dit adieu à Andrès, qu’elle ne reverra peut-être plus. Luna et Boher évoquent leur amour pour tromper leur inquiétude. La transfusion a permis de sauver Irina mais a provoqué une infection et a laissé de graves séquelles à son donneur. C’est Luna qui annonce la mauvaise nouvelle…

Thomas, qui a passé la nuit dehors, cache ses frasques à Riva, en prenant Roland pour alibi. Mais Riva perce à jour le mensonge. Confronté, Thomas ne s’excuse même pas et se montre brusque avec son mari. Il a besoin d’air et retourne au Rabbit Hole sur les traces de son double…

Reboosté par son coach, Nathan se sent mûr pour faire sa déclaration à Sabrina. Mais sous l’effet du stress, il fait une crise de panique…

Puis…

Mercredi 1er juillet 2020 (épisode 4053) : Tandis qu’un de nos héros fait son retour au Mistral, Riva prend sur lui pour ne pas mettre son conjoint à mal. Pendant ce temps, Boher a-t-il raison de mettre son cœur à nu ?

Jeudi 2 juillet 2020 (épisode 4054) : Tandis que Samia fait triompher la vérité, celle-ci est plutôt douloureuse pour les habitants de la colocation. De son côté, Thomas découvre qu’il n’est pas toujours aisé de confronter son fantasme à la réalité.

Vendredi 3 juillet 2020 (épisode 4055) : Tandis que Boher et Samia ont des problèmes de calendrier, d’autres au Mistral se posent des questions de paternité. Le hasard fait bien les choses pour l’ami Léo qui grâce à ses deux anges gardien, règle la solitude de son quotidien.

« Plus belle la vie » revient ce soir, mardi 30 juin 2020, dès 20h20 sur France 3 et en replay et streaming vidéo sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES