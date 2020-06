Audiences TV prime lundi 29 juin : « Joséphine s’arrondit » leader (TF1) devant « Mallorca » (France 2)

4.9 ( 8 )



Audiences TV prime lundi 29 juin 2020. Hier soir nouveau succès pour le cinéma sur TF1. Avec la rediffusion du film « Joséphine s’arrondit », de et avec Marilou Berry, la chaîne a réuni 4.1 millions de téléspectateur soit 19.2 % du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime lundi 29 juin 2020 : autres chaînes

Quant à « Mallorca », la nouvelle série policière des lundis soirs de France 2, elle a convaincu hier soir 2.40 millions d’enquêteurs (pda 11%). En très nette baisse sur une semaine. Il s’agit d’une moyenne sur les deux premiers épisodes.

Sur M6 le magazine E=M6 avait pour thème « Les idées reçues qui vous empêchent de maigrir ». Et à quelques jours des vacances, il a suscité l’intérêt de 2.31 millions de personnes soit 11.3 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant la petite lucarne.

On retrouve ensuite France 3 et une énième rediffusion du film « La Soupe aux choux ». Portée par Jean Carmet, Louis de Funès et Jacques Villeret cette comédie « aérienne » a de nouveau amusé 2.01 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 9.2 %.



France 5 complète le top 5 avec la rediffusion du film de Claude Miller « Mortelle randonnée » v ou revu par 1.68 million de nostalgiques (pda 7.7%)

