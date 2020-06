« Romance » : une meilleure audience pour les deux épisodes de ce soir ?

4.6 ( 9 )



ANNONCES





« Romance » épisodes du mercredi 17 juin 2020. La semaine dernière vous avez découvert « Romance », un thriller romantique et fantastique qui vaut vraiment le détour et que nous n’avons pas hésité à mettre dans nos coups de coeur. Oui mais côté audimat, on peut parler de véritable douche froide. Seuls 2.50 millions de curieux ont répondu à l’appet soit à peine 10.5% des téléspectateurs.



ANNONCES





Souhaitons-lui de rencontrer un plus gros succès ce soir avec les épisodes n°3 et n°4

Pour mémoire Romance, c’est l’histoire d’une rencontre qui n’aurait pas dû avoir lieu ; une rencontre amoureuse, passionnelle qui va bouleverser des destins et changer des vies. Une série signée Hervé Hadmar avec Pierre Deladonchamps, Olga Kurylenko, Pierre Perrier, Barbara Schulz, Simon Abkarian, Anne-Sophie Soldaini.



ANNONCES





« Romance » du 17 juin 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 3 : Une arme pour tuer, dissimulée dans ses affaires. Pourquoi Alice est-elle venue jusqu’ici, jusqu’à Biarritz ? Pourquoi se force-t-elle à aimer Chris ? Pourquoi nage-t-elle jusqu’à en perdre le souffle vers l’horizon ? De qui a-t-elle peur ? Pourquoi refuse-t-elle d’aimer et d’être aimée ? Jérémy explore le mystère d’Alice, déterminé à découvrir tous ses secrets.

Épisode 4 : Comme Jérémy, nous découvrons le passé d’Alice. Son enfance, l’origine de sa mélancolie et de tous ses malheurs. Nous découvrons pourquoi elle est là et pourquoi son désir de vengeance est plus puissant que l’amour qu’elle ressent pour Jérémy, un homme – nous le savons maintenant – qu’elle attend depuis longtemps.

« Romance » c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV. À ne manquer sous aucun prétexte !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES