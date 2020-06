« The Resident » du 17 juin 2020 : vos deux épisodes inédits de ce soir (saison 2)

4.9 ( 9 )



« The Resident » du 17 juin 2020. Suite de la saison 2 de « The Resident », votre nouvelle série médicale préférée, ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Au programme deux épisodes inédits de la saison 2 « Des cobayes à Chastain » et « Un coeur dans une boîte ».

« The Resident » du 17 juin 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Des cobayes à Chastain : Après un test de médicaments, des patients développent des effets secondaires laissant présager le pire pour leur santé. En apprenant cela, Nic s’inquiète pour sa sœur. Avec l’aide de Conrad, elle tente de pousser Bell à abandonner ses essais cliniques. Mina, Austin et Kit vont devoir réfréner leur esprit de compétition et travailler de consort pour sauver la vie d’un patient dont l’état se dégrade très rapidement. Julian accepte de tester le produit conçu par Devon.



Un coeur dans une boîte : Conrad s’oppose à Randolph, qui recommande une procédure dangereuse à Zoey pour son fils. Nic est convaincue que Conrad est trop impliqué car il s’est beaucoup rapproché de cette famille après le décès de Jasper. Mina et Austin créent des liens durant une transplantation cardiaque éprouvante. Devon passe une journée difficile. Lane Hunter est de retour.

Ce que vous ne saviez peut-être pas à propos de votre série

👩‍⚕️ La série est en partie inspirée d’une histoire vraie et plus précisément de celle d’une infirmière. Et cela a donné lieu à la création du personnage de Nic Nevin, incarnée par Emily VanCamp.

👨‍⚕️ Les équipes de production de The Resident ont fait don du matériel médical, qui sert habituellement d’accessoire, à des hôpitaux pour les aider à faire face à l’épidémie de Covid 19.

Nouveau succès d’audience ?

L’audience de « The Resident » se porte bien. La semaine dernier 4 millions d’inconditionnels pour les deux premiers épisodes (4.2 millions en pointe) pour 16.7% de part de marché. Très large domination sur les cibles dites commerciales avec par exemple 29.3% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

« The Resident » avec Matt Czuchry et Emily VanCamp, c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

