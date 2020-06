4.6 ( 9 )



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 7 juin 2020 – Ce soir, et comme chaque dimanche soir, le journaliste Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 à partir de 17h20 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Sommaire de « Sept à huit » ce soir, dimanche 7 juin 2020

Dans « 7 à 8 life », que s’est-il passé à l’Ehpad de Mougins. En deux mois 40 morts du coronavirus sur 109 résidents. Pourquoi une telle hécatombe ?

Et dans « 7 à 8 », comme un air de vacances à Biarritz. Plage, surf, bars et restaurants, la vie reprend enfin en attendant les touristes.



Au Népal des fillettes vénérées comme des déesses vivantes. Elles vivent recluses toute l’année et ne sortent qu’une fois par an lors d’une procession religieuse. Un destin extraordinaire et parfois douloureux.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 7 juin 2020 dès 17h20 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

