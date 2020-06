« This Is Us » du jeudi 4 juin 2020 : vos 4 épisodes de ce soir sur M6

4.6 ( 9 )



ANNONCES





« This Is Us » du jeudi 4 juin 2020. Malgré un énorme flop d’audience la semaine dernière, M6 poursuit ce soir la diffusion en prime-time de la saison 2 de la série « This Is Us ». Attention car en cas de nouveau flop, la série pourrait rapidement passer à la trappe, mais nous n’en sommes pas encore là…



ANNONCES





Tout comme jeudi dernier, 4 épisodes à la suite dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming et replay sur 6PLAY.

« This Is Us » du jeudi 4 juin 2020 : vos 4 épisodes de ce soir

Saison 2 – épisode 5 : Liens fraternels (21h05)

Kevin et Randall sont invités à un gala de bienfaisance, organisé par l’hôpital où travaille Sophie. Un mois après son arrivée chez Beth et Randall, Deja trouve peu à peu ses marques au sein de sa nouvelle famille. Dans le passé, Jack décide d’emmener camper les garçons afin de passer quelques jours entre « hommes ». Rebecca se retrouve donc seule avec sa mère et en profite pour lui parler à cœur ouvert.



ANNONCES





Saison 2 – épisode 6 : Débuts difficiles (21h55)

Randall, Kevin et Kate se préparent à célébrer Halloween avec leur conjoint respectif. Ces instants de joie font remonter des souvenirs liés à l’année de leurs dix ans. La réception avait alors pris des allures de film d’horreur pour les enfants. Kate voulait ressembler à l’héroïne du film Grease, Randall s’était déguisé en Michael Jackson et Kevin en SDF.

Saison 2 – épisode 7 : Réalité décevante (22h40)

Dans le passé, Jack et Rebecca finalisent l’adoption de Randall, qu’ils élèvent comme leur fils, envers et contre toutes les difficultés. Dans le présent, Kate et Toby décident de franchir un pas dans leur relation. Bien qu’ils aient connu des moments de doutes, ils connaissent la force de leurs sentiments…

Saison 2 – épisode 8 : Numéro un (23h30)

Kevin, qui a plus que jamais besoin d’être pris au sérieux, s’apprête à recevoir des honneurs. Il retourne dans son ancien lycée, pour une cérémonie de remise de prix. Adolescent, le garçon se blesse et voit partir ses rêves sportifs en fumée…

Gros flop d’audience la semaine dernière

Jeudi dernier, et après un essai concluant en seconde partie de soirée, gros flop pour le passage en prime avec seulement 1.26 million de téléspectateurs et 5.5% de part de marché pour les deux premiers épisodes.

Si vous ne connaissez pas « This Is Us » c’est le moment ou jamais de découvrir cette série qui ne mérite pas de réaliser d’aussi mauvaises performances. Mais face au film « les Bronzés font du ski » proposé par TF1, la tâche risque bien d’être très compliquée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES