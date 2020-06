4.6 ( 12 )



ANNONCES





Le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » se poursuit ce soir, samedi 6 juin 2020. Aujourd’hui place à l’épisode n°2 dès 21h05 sur France 2 et bien sûr comme toujours sur France.TV pour les vidéos en streaming et le replay.



ANNONCES





La semaine dernière la Team Renaud (Renaud, Eloïse et Soriana) a rencontré la Team Hervé (Hervé, Micka, Toni)

Et c’est le Team Hervé qui a remporté la partie et s’est surtout qualifiée pour la finale qui sera diffusée le 20 juin, toujours sur France 2.



ANNONCES





Tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » : dans l’épisode 2

Nouveau duel ce soir entre la Team Margaux et la Team Coralie.

Dans l’équipe de Margaux, on retrouve : Margaux, Franck et Élodie

Dans l’équipe de Coralie, on retrouve : Coralie, Mickaël et Denis.

Une seule remportera la partie se qualifiera pour la finale du 20 juin.



ANNONCES





Liste des 18 candidats présents pour ce tournoi des maestros

Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

Maureen (avril-mai 2020) 274.000 € pour 33 victoires

Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 35 victoires

Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 22 victoires

Toni (décembre 2017) 162 000 € 13 victoires

Julien (juin 2015) : 161 000 € pour 20 victoires

Laurent (janvier 2017) 159 000 € pour 19 victoires

Élodie (octobre 2016) : 155 000 € pour 15 victoires

Piqûre de rappel

Les 18 plus grands gagnants de l’histoire du jeu (Kevin et Aline sont exceptionnellement absents) se retrouvent pour tenter de gagner jusqu’à 100 000 euros par émission qui sont ensuite reversés à des associations. L’équipe qui remporte le tournoi gagnera également un voyage de rêve au soleil.

Réunis en six équipes de trois candidats, nos 18 super-maestros s’affrontent dans un tournoi où leurs connaissances, mais aussi leur alchimie sont mises à rude épreuve !

Dans chaque émission deux équipes s’opposent sur une série de duels et de défis collectifs. Celle qui compte le plus de points à l’issue de la confrontation accède à la grande finale. Elle peut également tenter de remporter jusqu’à 100 000 euros pour une association.

Bande-annonce

Histoire de se mettre déjà dans l’ambiance, voici la bande-annonce de cette seconde soirée…

L’épisode 2 du tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles », c’est ce soir sur France 2 et France.TV.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

LIENS SPONSORISES