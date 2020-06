Un si grand soleil : drame pour Quentin, Elise n’est pas enceinte, ce qui vous attend lundi 22 juin (épisode n°421 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et si vous êtes fan de la série de France 2 « Un si grand soleil », vous devez avoir hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Et on peut dire que ça va être mouvementé ! En effet, dans l’épisode 421 du lundi 22 juin, Quentin va se faire tirer dessus sous les yeux de Davia !

Après l’agression dont ils ont été victimes vendredi, Quentin est inquiet pour Davia. Il veut l’accompagner à la paillotte mais elle refuse…



Au boulot, Quentin accuse son patron d’être responsable de l’agression. Il lui assure que non alors que pendant ce temps là, l’enquête avance. Manu et Alex retrouvent le SDF qui a vu Quentin bruler papiers et ordinateurs… Mais il n’identifie pas Quentin !

A la paillotte, Carine vient encore une fois faire un scandale à Davia au sujet de Quentin, à qui elle reproche de ne plus payer le loyer…



Le soir, Quentin et Davia vont dîner au restaurant. En sortant, un individu tire deux balles sur Quentin, qui s’écroule au sol… Davia est terrifiée. Quentin est-il mort ?

De leur côté, Elise et Sofia sont déçues : le gynéco leur annonce que l’insémination n’a pas fonctionné, Elise n’est pas enceinte.

Quant à Virgile, Janet refuse de le laisser sortir de l’hôpital. Sur conseil de Claire, Eve va quand même voir Virgile. Elle lui propose de venir s’installer chez elle pour convaincre Janet de le laisser quitter l’hôpital. Et contre toute attente, Virgile accepte !

Rendez-vous lundi 22 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

