Un si grand soleil en avance : la police arrête le coupable (résumé + vidéo épisode n°412 du 9 juin 2020)

4.5 ( 8 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La police va enfin arrêter le coupable de l’incendie de l’escape game ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ! Une arrestation qui devrait permettre à Sylvain d’être libéré de prison mais il risque de tomber de haut…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 412

Baptiste, le frère de Sylvain, est à l’aéroport entrain de réserver un vol pour Barcelone. Il veut partir le plus vite possible. Mais Manu et ses collègues arrivent juste à temps pour l’arrêter et l’empêcher de fuir ! Et pour cause, c’est lui le véritable responsable de l’incendie de l’escape game et de la mort de Léa. Va-t-il passer aux aveux au commissariat ?

Et alors que Sofia essaie de convaincre Virgile de tourner la page, Hugues assure être prêt à prendre un nouveau départ.



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 9 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES