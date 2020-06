Un « Camping 4 » pourrait finalement voir le jour !

4.5 ( 8 )



Hier soir vous avez encore plébiscité le film « Camping » diffusé par TF1. Il s’est en effet de nouveau classé en tête des audiences de la première partie de soirée de ce lundi 8 juin 2020 en réunissant 4.64 millions de téléspectateurs.



Et comme à chaque rediffusion, c’est un peu le même rituel qui se perpétue, la même question qui revient en boucle : y’aura t-il ou pas un « Camping 4 » ? À ce sujet, on a lu tout et son contraire surtout après l’accueil mitigé réservé au 3ème film.

Vers un « Camping 4 » ?

« Camping 4 » est-il prévu ? Depuis quelques années on nous dit un coup OUI, un coup NON. Mais qu’en est-il vraiment ?



Et bien disons que les fans peuvent reprendre un peu espoir. Fin mai en effet, Fabien Onteniente, réalisateur des 3 premiers films, a remis la couvert. Interrogé par RTL, il a confirmé qu’un 4ème film était bien dans les tuyaux assurant ainsi vouloir répondre à la demande.

« J’ai souvent Franck au téléphone à ce sujet. Et c’est vrai qu’on nous le réclame tout le temps, donc un moment on va répondre à cette demande collective. »

En attendant (re)découvrez « Camping 2 », lundi prochain

En attendant de savoir si ce film verra ou pas le jour, (re)découvrez « Camping 2 » ce lundi 15 juin 2020 dès 21h05 sur TF1.

« Camping 2 » : synopsis

Arcachon au mois d’août. Jean-Pierre Savelli, employé aux Mutuelles d’Assurances de Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, sa fiancée, veut faire un break. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de changer de destination de vacances. Il atterrit au Camping des Flots Bleus et tombe sur Patrick Chirac et sa bande de campeurs irréductibles. Les vacances peuvent commencer.

