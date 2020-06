Un si grand soleil en avance : Quentin et Davia, la rupture (résumé + vidéo épisode n°427 du 30 juin 2020)

5 ( 3 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Rien ne va plus pour Quentin et Davia ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Quentin n’a pas d’autre choix que de quitter Davia pour la protéger après les multiples agressions dont elle a été victime par sa faute !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 427

Quentin décide de suivre les conseils de Gary en quittant Davia pour la protéger. Davia essaie de savoir ce qui ne va pas et faire parler Quentin mais il refuse de lui dire la vérité… Davia en vient elle-même à dire que sans se parler, autant se quitter ! Quentin confirme, Davia ne comprend pas.

De son côté, Ève apprend une nouvelle peu réjouissante. Quant à Sofia, elle pense à l’avenir et envisage de tourner la page.



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 30 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES