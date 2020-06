Un si grand soleil en avance : Virgile entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode n°417 du 16 juin 2020)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Encore un moment bien triste ce mardi soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, après sa tentative de suicide désespérée, Virgile est à l’hôpital, plongé dans le coma… Et on ne sait pas s’il va s’en sortir !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 417

Hospitalisé d’urgence après sa tentative de suicide, Virgile est entre la vie et la mort. Il est dans le coma et on voit le fantôme de sa fille décédée, Léa, qui le supplie de rester en vie. Claire passe vérifier ses constantes et elle a comme une impression étrange… Elle regarde partout autour de Virgile, comme si elle avait senti une présence…

Et alors que Sofia est sollicitée de toutes parts et a du mal à faire face, un procès s’ouvre, au cours duquel il n’est pas toujours facile de faire la part entre vérité et mensonge…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 16 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

