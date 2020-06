Jade Hallyday : l’émouvant message de la fille de Johnny pour son anniversaire (VIDEO)

5 ( 5 )



Hier, le 15 juin, Johnny Hallyday aurait du fêter ses 77 ans. Mais la vie en a décidé autrement puisque le chanteur est malheureusement décédé en décembre 2017 après une longue bataille contre le cancer.

Mais pour son anniversaire, la famille et les proches de Johnny ont eu une tendre pensée pour lui, comme sa fille Jade Hallyday.



Aujourd’hui âgée de 15 ans, la fille adoptive de Johnny a bien grandi et elle a posté un émouvant message pour son père sur le réseau social Instagram. Un message accompagné d’une jolie vidéo de moments heureux passés avec son père.

« Joyeux anniversaire papa tu me manques tellement, si seulement je pouvais te prendre dans mes bras et te dire que je t’aime de tout mon cœur jamais je n’oublierai tout nos souvenirs ensemble. Tu es toujours dans mon cœur forever, merci de m’avoir tant appris. Tu es mon inspiration, mon idole, mon papa j’ai vraiment de la chance de t’avoir. Je sais que tu seras toujours à nos côtés et que tu veilles sur nous. Love you dad forever » a écrit Jade Hallyday.



Un post Instagram qui a généré plus de 25.000 likes et suscité des centaines de commentaires de fans de Johnny.

